HLV Mai Xuân Hợp không chấp nhận giải thích, tố trọng tài thổi ép Thanh Hóa

(VTC News) -

"Sau khi xem VAR, tôi cũng không thể chấp nhận lời giải thích của trọng tài. Với cách điều hành như thế này, thật khó để bóng đá Việt Nam có thể nâng tầm", HLV Mai Xuân Hợp trả lời sau trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 nhắc đến pha bóng diễn ra trong hiệp 1. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đột phá trước khi chuyền bóng cho Rimario và cầu thủ người Jamaica bị hậu vệ Hà Tĩnh phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình cho rằng Rimario đã việt vị nhưng băng quay chậm cho thấy chính trung vệ Helerson mới là người đưa bóng về cho Rimario chứ không phải Văn Tùng.

HLV Mai Xuân Hợp chỉ trích trọng tài Hoàng Thanh Bình.

"Tổ trọng tài hôm nay khiến tôi thực sự không hài lòng. Thứ nhất, tôi không hiểu vì lý do gì mà không chỉ riêng trận đấu hôm nay, mà ở rất nhiều trận vừa qua, các quyết định dường như luôn bất lợi cho Thanh Hóa. Ngay từ tình huống penalty, khi kiểm tra VAR, họ đã xem lại video rất rõ ràng. Herlison là người đứng cuối cùng, vậy thì làm sao có thể việt vị được?

Thứ hai, có rất nhiều tình huống cầu thủ Thanh Hóa chỉ chạm nhẹ đã bị thổi phạt. Trong khi đó, cầu thủ Hà Tĩnh có những pha va chạm với chúng tôi thì lại không hề có một lời nhắc nhở nào từ trọng tài. Điều đó khiến trận đấu bị cắt vụn, nhịp độ bị phá vỡ. Tôi thực sự buồn vì cách làm việc thiếu công tâm của tổ trọng tài hôm nay. Thành thật mà nói, tôi không hiểu họ đã làm gì trên sân", ông Hợp bức xúc.

HLV Mai Xuân Hợp cho rằng không có gì để chê trách các học trò. Đến thời điểm này, Thanh Hóa vẫn chưa được mở án từ FIFA để có thể bổ sung thêm cầu thủ. Trong hoàn cảnh thiếu hụt lực lượng như vậy, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ là điều rất đáng trân trọng và ông Hợp cảm ơn tất cả vì đã nỗ lực hết mình vì hai chữ Thanh Hóa.

Cựu tuyển thủ Việt Nam nói thêm: "Thanh Hóa không còn con đường nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước. Tuy nhiên, chúng tôi đang phải chịu nhiều thiệt thòi, từ việc thiếu cầu thủ cho đến những điều diễn ra trên sân như trong trận gặp Hà Tĩnh hôm nay. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy rất đau lòng".