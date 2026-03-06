Kết quả Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, vòng 15 V.League 2026-2026 mới nhất

(VTC News) -

Video: Helerson ghi bàn giúp Hà Tĩnh thắng Thanh Hóa.

Tối 6/3 trên sân vận động Thanh Hóa, câu lạc bộ Thanh Hóa thua Hà Tĩnh với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu đến từ cú đánh đầu của trung vệ Helerson ở phút 90+3.

Đội hình Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Thanh Hóa: /Y Êli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Rimario Gordon (11), Trịnh Văn Lợi (15), Nguyễn Đình Huyên (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Phạm Trùm Tỉnh (23), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Abdurakhmanov Odilzhon (77).

Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng (1), Nguyễn Văn Hạnh (3), Joseph Onoja (5), Nguyễn Đức Việt (6), Bùi Duy Thường (7), Nguyễn Trọng Hoàng (8), Helerson Nascimento (12), Lê Viktor (14), Vũ Viết Triều (30), Mai Sỹ Hoàng (79), Charles Atshimene (90).

