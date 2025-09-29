Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 6 mới nhất

Ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vẫn thuộc về Liverpool sau vòng 6 với 15 điểm (thắng 5 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, thất bại trước Crystal Palace khiến đội đương kim vô địch chỉ còn hơn đội nhì bảng là Arsenal 2 điểm. Crystal Palace cũng là cái tên bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 3, với 12 điểm sau 6 trận đấu.
Man Utd thua Brentford với tỷ số 1-3 trong trận đấu sớm nhất vòng. "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Man City thắng đậm nhất ở vòng này (đánh bại Burnley với tỷ số 5-1) để vươn lên vị trí thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ tư là Tottenham.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 6)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Liverpool
|6
|12/7
|15
|2
|Arsenal
|6
|12/3
|13
|3
|Crystal Palace
|6
|8/3
|12
|4
|Tottenham
|6
|11/4
|11
|5
|Sunderland
|6
|7/5
|11
|6
|Bournemouth
|6
|8/7
|11
|7
|Man City
|6
|14/6
|10
|8
|Chelsea
|6
|11/8
|8
|9
|Brighton
|6
|9/9
|8
|10
|Fulham
|5
|7/8
|8
|11
|Leeds United
|6
|6/9
|8
|12
|Everton
|6
|6/5
|7
|13
|Brentford
|6
|9/11
|7
|14
|Man Utd
|6
|7/11
|7
|15
|Newcastle United
|6
|4/6
|6
|16
|Aston Villa
|6
|4/5
|6
|17
|Nottingham Forest
|6
|5/10
|5
|18
|Burnley
|6
|6/13
|4
|19
|West Ham
|5
|5/13
|3
|20
|Wolves
|6
|4/13
|1
Kết quả vòng 6 Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|27/9
|18h30
|Brentford 3-1 Man Utd
|21h
|Man City 5-1 Burnley
|21h
|Leeds 2-2 Bournemouth
|21h
|Crystal Palace 2-1 Liverpool
|21h
|Chelsea 1-3 Brighton
|23h30
|Nottingham Forest 0-1 Sunderland
|28/9
|2h
|Tottenham 1-1 Wolves
|20h
|Aston Villa 3-1 Fulham
|22h30
|Newcastle 1-2 Arsenal
|30/9
|2h
|Everton vs West Ham
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.
