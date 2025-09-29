  • Zalo

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 6 mới nhất

Bóng đá AnhThứ Hai, 29/09/2025 10:23:38 +07:00
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 6), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpoo, Arsenal, Chelsea.

Ngôi đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vẫn thuộc về Liverpool sau vòng 6 với 15 điểm (thắng 5 trận, thua 1 trận). Tuy nhiên, thất bại trước Crystal Palace khiến đội đương kim vô địch chỉ còn hơn đội nhì bảng là Arsenal 2 điểm. Crystal Palace cũng là cái tên bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 3, với 12 điểm sau 6 trận đấu.

Man Utd thua Brentford với tỷ số 1-3 trong trận đấu sớm nhất vòng. "Quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Man City thắng đậm nhất ở vòng này (đánh bại Burnley với tỷ số 5-1) để vươn lên vị trí thứ 7, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ tư là Tottenham.

Man Utd thua Brentford.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 6)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Liverpool612/715
2Arsenal612/313
3Crystal Palace68/312
4Tottenham611/411
5Sunderland67/511
6Bournemouth68/711
7Man City614/610
8Chelsea611/88
9Brighton69/98
10Fulham57/88
11Leeds United66/98
12Everton66/57
13Brentford69/117
14Man Utd67/117
15Newcastle United64/66
16Aston Villa64/56
17Nottingham Forest65/105
18Burnley66/134
19West Ham55/133
20Wolves64/131

Kết quả vòng 6 Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
27/918h30Brentford 3-1 Man Utd
21hMan City 5-1 Burnley
21hLeeds 2-2 Bournemouth
21hCrystal Palace 2-1 Liverpool
21hChelsea 1-3 Brighton
23h30Nottingham Forest 0-1 Sunderland
28/92hTottenham 1-1 Wolves
20hAston Villa 3-1 Fulham
22h30Newcastle 1-2 Arsenal
30/92hEverton vs West Ham

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
