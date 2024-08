Kẻ lạ mặt tặng những vật dụng để quảng cáo cá độ trá hình ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Ngày 5/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những ngày gần đây, thông qua các nhóm mạng xã hội Zalo, Công an nhiều xã, phường và chính quyền địa phương ở Thừa Thiên - Huế phát đi thông tin cảnh báo gửi đến người dân việc phát hiện một số kẻ lạ mặt không rõ danh tính đến các quán ăn, giải khát, tạp hoá, nhà hàng tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, đựng đũa … có in dòng chữ logo “OKVIP - hôm nay 1 tỷ ngày mai 1000 tỷ”.

Bà H.T.T (chủ quán bún ở TP Huế) chia sẻ: “Cách đây 2 hôm, có 2 người đàn ông lạ mặt đến quán tôi và giới thiệu là người của công ty quảng cáo và đề cập việc sẽ tặng miễn phí cho quán tôi 5 hộp đựng và gia vị kèm 5 hộp đựng giấy lau để đặt trên các bàn ăn nên tôi đồng ý.

Những vật dụng có in logo "OKVIP" được một số kẻ lạ mặt tặng cho những hàng quán ở Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: CACC)

Các sản phẩm quà tặng có logo “OKVIP - hôm nay 1 tỷ, ngày mai 1000 tỷ” đặt trên các bàn ăn thu hút sự chú ý, tò mò của không ít người. Khi đọc logo này, tôi chỉ nghĩ đơn giản họ quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm hoặc hàng hóa gì đó. Có mấy người khách đến ăn họ cũng hỏi tôi “OKVIP” này là mặt hàng gì nhưng tôi trả lời không biết. Trên các vật dụng này họ để lại mã vạch để bất kỳ người dân nào cũng có thể quét vào...”.

Công an Thừa Thiên - Huế khẳng định, đây là hoạt động cờ bạc trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an cho rằng, đây là hoạt động cờ bạc trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến. (Ảnh: CACC)

Vì vậy, cơ quan Công an đề nghị người dân không ấn vào các đường link, không tham gia, không để những kẻ xấu lợi dụng quảng cáo các dòng chữ trên. Đồng thời, nếu phát hiện những kẻ đi tặng quà nói trên thì báo cho công an nơi gần nhất.