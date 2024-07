Quảng Nam: Triệt phá 3 đường dây cá độ bóng đá, tạm giam 11 người

(VTC News) -

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 16 bị can (trong đó tạm giam 11 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

11 đối tượng trong 3 đường dây cá độ bóng đá vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Theo đó, trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2024), Công an huyện Duy Xuyên đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên đã xác định và đồng loạt làm việc gần 30 đối tượng, kết quả đã làm rõ 3 đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cụ thể, đường dây cá độ bóng đá thứ nhất bị triệt phá do đối tượng Nguyễn Tấn Thành (SN 2001, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) tổ chức. Qua trích xuất dữ liệu, từ ngày 23/5 đến ngày 3/7, Thành đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền gần 400 triệu đồng.

Đường dây cá độ bóng đá thứ hai bị triệt phá do các đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1989), Lê Thanh Bình (SN 1984), Nguyễn Duy Thanh (SN 1979, cùng trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) tổ chức.

Từ ngày 15/6 đến ngày 3/7, Tuấn, Bình và Thanh đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá cược gần 4 tỷ đồng.

Đường dây cá độ bóng đá thứ ba bị triệt phá do các đối tượng Lâm Quốc Nga (SN 1982), Lâm Quốc Việt (SN 1987, cùng trú thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải) tổ chức.

Qua trích xuất dữ liệu, từ ngày 15/6 đến ngày 3/7, Nga và Việt đã tổ chức cho các đối tượng trong và ngoài địa phương đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá cược khoảng 4 tỷ đồng.