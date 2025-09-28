Kè biển Thanh Hóa bị bão số 5 phá, chưa kịp khắc phục lại bị bão số 10 uy hiếp

(VTC News) -

Ngày 28/9, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, tại khu vực biển Hải Tiến xuất hiện mưa to kèm gió mạnh, sóng biển cao 3-4m liên tục đánh vào bờ kè.

Bờ kè biển Hải Tiến đang tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Được biết, khu vực bờ kè này đã sạt lở nghiêm trọng từ cơn bão số 5 vừa qua và đến nay vẫn chưa được khắc phục. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển xã Hoằng Tiến và chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện phần sạt lở này xuất hiện nhiều đoạn nứt gãy, xô nghiêng về phía biển, gây mất an toàn nghiêm trọng cho tuyến kè, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch khu vực biển Hải Tiến và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Cũng trên địa bàn xã Hoằng Tiến, trong ngày 28/9, tại khu vực núi Linh Trường (thôn Giang Sơn và thôn 1) đã xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm sạt nặng, trực tiếp đe dọa an toàn nhà cửa của người dân. Đất đá từ điểm sạt lở đã đổ xuống nhiều ngôi nhà. Trong chiều cùng ngày, chính quyền xã Hoằng Tiến đã sơ tán khẩn cấp 12 hộ dân với 43 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều xã, phường ở Thanh Hóa.

Hiện nay, tại nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đang có mưa lớn gây ngập lụt cục bộ. Tại phường Đào Duy Từ, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 7 hộ với 23 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt tại các điểm giao cắt, ngầm tràn, cấm người dân đi lại ở các khu vực bị ngập.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h, tâm bão cách bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) khoảng 110 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h.