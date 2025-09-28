Chưa đổ bộ, bão Bualoi đã ảnh hưởng thế nào đến hàng không, đường sắt?

(VTC News) -

Riêng đối với lĩnh vực hàng không, ngày 27/9, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo đóng cửa 4 cảng hàng không gồm: Đồng Hới (Quảng Trị), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Phú Bài (Huế) và Đà Nẵng.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến bão ngày 28/9, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cho phép Càng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận tàu bay trở lại từ 10h ngày 28/9 (sớm hơn 1 giờ so với thông báo ngày 27/9), đồng thời điều chỉnh thời gian tạm dừng tiếp thu tàu bay tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đến 17h ngày 28/9 và tại Cảng Hàng không Đồng Hới đến 3h ngày 29/9.

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Hàng không thực hiện báo cáo định kỳ 20 phút/bản tin về tình hình khí tượng tại các cảng hàng không chịu ảnh hưởng của bão số 10, nhằm kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đến nay, do ảnh hưởng của bão Bualoi, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã hủy 8 chuyến, hoãn 51 chuyến, 6 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sân bay dự bị và 17 chuyến bay chờ.

Nhiều chuyến bay phải huỷ vì bão Bualoi.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cũng hủy 28 chuyến; Càng Hàng không Đồng Hới huỷ 2 chuyến; Cảng Hàng không Thọ Xuân huỷ 4 chuyến, bay sớm 6 chuyến.

Đối với lĩnh vực đường sắt, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to, gió mạnh gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Cụ thể, tại hầm số 6 (Km 725+210), tường hầm bằng đá xây tại khoang 18 bị bung một mảng lớn, đá và vữa rơi xuống, nguy cơ sụt lở lan rộng, không đảm bảo an toàn chạy tàu. Đơn vị đã phong tỏa để tổ chức cứu chữa, cấm đường lúc 13h ngày 28/9, cứu chữa trả đường lúc 14h20 ngày 28/9. Ngoài ra, nhiều khoang có nước thấm, chảy mạnh trên tường và vòm hầm.

Mưa lớn kéo dài, kèm dông sét, đã gây ra hỏng các thiết bị tại nhiều vị trí. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt, đánh giá mức độ thiệt hại để kịp thời xây dựng phương án cứu chữa, giải phóng các chướng ngại ảnh hưởng đến chạy tàu, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu chữa, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất; tiếp tục thực hiện tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ an toàn chạy tàu.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực ban 24/24 và theo dõi sát tình hình và hướng di chuyển của cơn bão số 10 để có phương án ứng phó kịp thời.