'Joke of the day' là gì mà giới trẻ đua nhau bắt trend?

(VTC News) -

Trào lưu "Joke of the day" đang "làm mưa làm gió" trên các nền tảng mạng xã hội từ Facebook, TikTok đến Threads được dịch là "câu đùa trong ngày".

Trend "Joke of the day" là hình thức chia sẻ câu đùa vô cùng đơn giản nhưng lại có sức hút mạnh mẽ. Đây là trào lưu khiến dân mạng đổ xô chia sẻ và sáng tạo những câu đùa hài hước, đầy châm biếm hoặc sử dụng chơi chữ một cách tài tình.

Người tham gia chỉ cần đăng một câu hỏi gợi mở, thường là câu đố chữ hoặc câu hỏi mẹo, và sau đó tiết lộ đáp án gây ngạc nhiên.

Ví dụ như một số câu đùa đang rất thịnh hành: "Joke of the day: Xe máy biết cười thì gọi là gì? Đáp án: Ya ma ha ha ha". Hoặc một câu khác, cũng không kém phần hài hước: "Joke of the day: Cô giáo xin đi về gọi là gì? Đáp án: Chocopie (chơi chữ từ 'cho cô bye')".

Hay một ví dụ khác: "Joke of the day: K rủ C ăn gà rán, C không chịu thì gọi là gì? Đáp án: KFC (nghĩa là K ép C đi).

Trên Facebook, trend "Joke of the day" nhận về lượt tương tác rất lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Mạng xã hội TikTok cũng tràn ngập những video chủ đề này. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm nổi bật của "Joke of the day" chính là khả năng tạo ra những cú "twist" bất ngờ. Người đọc thường không thể đoán trước được đáp án, và chính điều này tạo nên sự thích thú và tiếng cười sảng khoái. Những câu đùa này thường kết hợp sự thông minh và hài hước, khiến người đọc không chỉ thấy vui mà còn bị cuốn hút vào trò chơi đoán đáp án.

Những câu đùa này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn kích thích sự tò mò và sáng tạo trong cộng đồng, khi mọi người liên tục nghĩ ra những câu hỏi và đáp án mới.

Đáng chú ý là nội dung của các “Joke of the day” có thể xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau, từ đời sống, công nghệ, văn hóa, cho đến các sự kiện nóng hổi, làm cho nó trở nên đa dạng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Không chỉ dừng lại ở việc mang lại tiếng cười, "Joke of the day" còn trở thành một sân chơi tương tác hấp dẫn. Trên các nền tảng mạng xã hội, người xem không chỉ đơn thuần là người đọc, mà còn trở thành người chơi. Việc thử sức đoán đáp án và sự bất ngờ khi được tiết lộ câu trả lời thực sự tạo nên một trải nghiệm thú vị và gắn kết.

Với tính giải trí cao và khả năng kết nối cộng đồng là lý do chính khiến "Joke of the day" càng trở nên "viral". Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, chỉ với một ít sáng tạo và khiếu hài hước, để cùng chia sẻ niềm vui với mọi người.

Trên mạng xã hội Facebook mỗi bài đăng về chủ đề “Joke of the day" đều nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Trên TikTok, hàng nghìn video về chủ đề này đang được lan truyền chóng mặt, có nhiều video đạt hàng triệu view. Những bài đăng về nội dung này không chỉ giải trí mà còn là cầu nối, tạo ra một không gian chung nơi mọi người có thể thư giãn và kết nối qua những tràng cười sảng khoái.

Xu hướng này lan truyền nhanh chóng khi nhiều KOL, streamer và cả các thương hiệu lớn cũng tham gia. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng thường xuyên sử dụng "Joke of the Day" để giao lưu với fan, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Những "topic" về trào lưu này đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Để bắt kịp trào lưu "Joke of the day", bạn chỉ cần bắt đầu với những câu hỏi đơn giản như sử dụng những cụm từ quen thuộc trong đời sống hàng ngày và biến tấu chúng thành câu đùa với lối chơi chữ độc đáo. Chẳng hạn như: "Joke of the day: Trà mà không có thoát nước thì gọi là gì? Đáp án: trà tắc".

Yếu tố bất ngờ trong đáp án cũng chính là mẹo hay để bạn tham gia trào lưu này. Những câu đùa dễ gây sốt thường có đáp án hợp lý nhưng không ai ngờ tới. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sức hút của xu hướng này. Ví dụ như: "Joke of the day: Các bạn đi xe hơi mà không có trần xe sẽ dễ bị bệnh gì? Đáp án: chân mùi (chơi chữ từ 'mui trần')".

Ngoài ra, để câu đùa của bạn trở nên thu hút hơn, kết hợp với hình ảnh meme hoặc video ngắn sẽ giúp tăng độ lan tỏa và tính viral. Trào lưu "Joke of the day" không chỉ là một xu hướng tạm thời mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng kết nối trên không gian mạng trong thời đại công nghệ phát triển.