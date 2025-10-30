Ca sĩ Jack xin lỗi, thông báo tạm dừng hoạt động

(VTC News) -

Tối 29/10, Jack cho biết Công ty J97 Promotion – đơn vị quản lý ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Jack xin lỗi, cho rằng bản thân “sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng”. Nam ca sĩ thừa nhận chưa ý thức đầy đủ về tầm ảnh hưởng của lời nói và hành động trên sân khấu.

Jack xin lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc hát ca từ phản cảm trong buổi diễn ở Hà Nội ngày 16/10.

"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ", Jack chia sẻ.

Jack thông báo tạm dừng các hoạt động biểu diễn trong thời gian tới, trong đó có Liveshow Trạm dừng chân ngày 1/11/2025 tại Hạ Long. Nam ca sĩ cho rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo.

Trước đó, phần biểu diễn của Jack hôm 16/10 tại Hà Nội bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu đích danh trong danh sách các sản phẩm âm nhạc có nội dung lệch chuẩn, sử dụng ngôn từ dung tục và thiếu tính thẩm mỹ.

Ngày 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, nội dung bài hát của ca sĩ Jack có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Dù chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, ông khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".

Đơn vị tổ chức từng có giải trình đăng tải trên báo chí, nhưng "các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục". Ông nói: "Ví dụ như câu 'Lào gì cũng tôn' - qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ 'tôn' là 'tôi'".

2 đơn vị của Bộ VHTTDL vào cuộc chấn chỉnh các nghệ sĩ hát ca từ phản cảm, lệch chuẩn.

Ông Tự Do nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dẫn chứng thêm những câu như Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm...mà ca sĩ Jack hát là những lời lẽ tiêu cực, kích động, không phù hợp với văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ.

Ông cũng bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" mà phía ca sĩ đưa ra. "Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng".

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Tối 16/10, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Trước tranh cãi, công ty quản lý của Jack lên tiếng cho hay, vì bài hát chưa có bản audio chính thức và được trình diễn ngẫu hứng, nên những bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch trong cách nghe và diễn giải.

Ngoài ra, ban tổ chức sự kiện cũng khẳng định lời gốc trong bản nhạc xướng âm là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả suy đoán.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết đã cấp phép chương trình Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.