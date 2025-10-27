Cục Phát thanh, Truyền hình khẳng định Jack hát 'Lào gì cũng tôn', cần xử nghiêm

(VTC News) -

Ngày 27/10, liên quan bài hát gây tranh cãi của Jack, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin cho biết, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Dù chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, ông Tự Do khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".

Đơn vị tổ chức từng có giải trình đăng tải trên báo chí, nhưng "các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục". Ông nói: "Ví dụ như câu 'Lào gì cũng tôn' - qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ 'tôn' là 'tôi'".

Jack gây tranh cãi bởi ca từ phản cảm trong bài hát mới.

Ông Tự Do nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận. "Ngay cả Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận TP.HCM cũng có ý kiến cho rằng ca từ của bài hát là tục tĩu, phản cảm, có thể gây tác động xấu đến giới trẻ", ông nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dẫn chứng thêm những câu như Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm...mà ca sĩ Jack hát là những lời lẽ tiêu cực, kích động, không phù hợp với văn hóa ứng xử của người nghệ sĩ.

Ông cũng bác bỏ lý do "ngẫu hứng trình diễn" mà phía ca sĩ đưa ra. "Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng".

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng khẳng định, cơ quan quản lý thể hiện rõ tinh thần, quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn hoạt động biểu diễn.

“Có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục được cấp phép, không tuân thủ quy định của cơ quan thẩm quyền. Cục đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý nghiêm”, ông nói.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động biểu diễn.

“Chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý”, NSND Xuân Bắc cho biết.

Lời giải thích từ phía công ty Jack có dấu hiệu chống chế.

Tối 16/10, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình Moonlit Childhood trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.

Trước tranh cãi, công ty quản lý của Jack lên tiếng cho hay, vì bài hát chưa có bản audio chính thức và được trình diễn ngẫu hứng, nên những bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch trong cách nghe và diễn giải. “Chúng tôi mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới để có đánh giá chính xác hơn”, đại diện J97 Promotion nói thêm.

Theo công ty quản lý của Jack, ca khúc được anh sáng tác với tinh thần tự động viên, cổ vũ mọi người tin vào giá trị bản thân, vượt qua lời chê bai, mang thông điệp tích cực chứ không nhằm mục đích gây phản cảm hay đối đáp gay gắt với ai.

Ngoài ra, ban tổ chức sự kiện cũng khẳng định lời gốc trong bản nhạc xướng âm là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả suy đoán.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội cho biết đã cấp phép chương trình Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không nằm trong danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép. Sở đang kiểm tra lại vụ việc và sẽ yêu cầu đơn vị tổ chức lên làm việc.