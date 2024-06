Ít nhất 40 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng đầu hè ở Ấn Độ

Những ngày gần đây, nhiệt độ tối đa ở các bang phía Bắc Ấn Độ dao động trong khoảng từ 42 độ C đến 46 độ C, cao hơn gần 3 độ C đến 5 độ C so với bình thường. Dự báo, các bang phía Bắc và phía Đông của Ấn Độ như Uttar Pradesh, Bihar, Punjab và Odisha có thể sẽ phải trải qua những ngày nắng nóng trong 2 tuần tới.

Trong tháng 6 này, thủ đô New Delhi ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay là 49,9 độ C ở một số nơi, đồng thời phải vật lộn với tình trạng thiếu nước.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trong khi đó, lượng mưa ở miền Trung, miền Bắc và một số bang miền Tây có thể giảm xuống dưới mức bình thường trong 2 tuần tới. Ấn Độ đã nhận được lượng mưa ít hơn 1% so với bình thường kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào ngày 1/6.

Ấn Độ và một số khu vực khác ở châu Á đã trải qua một mùa hè nóng bức bất thường, một xu hướng mà các nhà khoa học cho là đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu.