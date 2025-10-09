Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn

(VTC News) -

Theo Reuters, quan chức Israel và lực lượng Hamas đều xác nhận hai bên chính thức ký vào thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại dải Gaza, sau các vòng đàm phán gián tiếp ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Theo thỏa thuận, giao tranh sẽ chấm dứt, Israel rút một phần khỏi Gaza và Hamas trả tự do cho tất cả con tin còn lại mà họ bắt giữ để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine do Israel giam giữ. Các đoàn xe tải chở thực phẩm và viện trợ y tế sẽ được phép tiến vào Gaza để cứu trợ người dân.

Israel và Hamas chính thức ký kết thoả thuận ngừng bắn. (Ảnh: Anadolu)

Văn phòng Thủ tướng Israel thông tin thêm thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn, dự kiến trong cuộc họp khẩn đêm 9/10.

Tờ Reuters dẫn lời nguồn tin riêng cho hay danh sách những người Palestine được trả tự do vẫn chưa hoàn thiện. Hiện tại, Hamas đang tìm kiếm tự do cho một số tù nhân Palestine nổi tiếng nhất bị giam giữ trong nhà tù Israel cũng như hàng trăm người khác.

Những bước tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được hai bên thảo luận, bao gồm cả việc dải Gaza bị tàn phá sẽ hoạt động như thế nào khi giao tranh kết thúc và số phận cuối cùng của Hamas.

Trước đó, tiếng hát đã vang lên trên nhiều con phố ở Khan Yunis, miền nam Gaza. Một thanh niên chia sẻ với Reuters rằng anh cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn trước tia hy vọng le lói này.

"Cảm ơn Chúa vì lệnh ngừng bắn. Chấm dứt đổ máu và giết chóc. Cả dải Gaza đều hạnh phúc. Tất cả người dân Ả Rập đều hạnh phúc. Cả thế giới đều hạnh phúc", thanh niên này xúc động nói.

Một người khác cũng bày tỏ sự trân trọng này, đặc biệt nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vai trò của ông trong kế hoạch ngừng bắn.

"Chúng tôi rất vui mừng vì xung đột chấm dứt. Đây là điều đáng mừng đối với chúng tôi. Và chúng tôi xin cảm ơn những người anh em của chúng tôi, những ai đã đóng góp, dù chỉ bằng lời nói để chấm dứt giao tranh", người dân khác cho hay.