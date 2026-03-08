Israel tập kích kho dầu Iran, 'mưa đen' kỳ lạ trút xuống Tehran

(VTC News) -

Phóng viên CNN Frederik Pleitgen ghi lại hình ảnh cơn "mưa đen" (nước mưa lẫn dầu) rơi xuống Tehran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. (Video: CNN)

Ngày 8/3, trận “mưa đen” kỳ lạ xuất hiện ở Tehran (Iran) sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều kho chứa dầu và một nhà máy lọc dầu trong thành phố. Nguyên nhân là nước mưa có lẫn dầu, được cho là bắt nguồn từ các cơ sở nhiên liệu bị tấn công.

Theo phóng viên Fred Pleitgen của CNN đang có mặt tại Tehran, người dân thành phố thức dậy trong bầu không khí u ám khi bầu trời bị bao phủ bởi những đám khói đen dày đặc, kèm theo cơn mưa có màu sẫm bất thường.

"Đây là những gì đang diễn ra vào sáng nay. Cơn mưa lẫn dầu đang rơi xuống thủ đô Tehran của Iran sau các cuộc tấn công. Có thể thấy nước mưa thực sự có màu đen và dường như còn bị bão hòa dầu nữa”, phóng viên CNN tường thuật từ hiện trường.

Tehran chìm trong những đám mây khói đen dày đặc sau một loạt các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều kho chứa dầu và một nhà máy lọc dầu ở Iran. (Nguồn: Turkiye Today)

Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công tối 7/3 đã nhắm vào các địa điểm phân phối nhiên liệu ở Tehran. Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho nhiều khách hàng, trong đó có các đơn vị quân sự Iran.

"Đây là một đòn tấn công quan trọng, góp phần làm trầm trọng thêm thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự của Iran", quân đội Israel tuyên bố.

Các cuộc không kích nằm trong làn sóng tấn công mới của Israel nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran, khiến căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.

Việc phân phối nhiên liệu tại thủ đô Iran tạm thời bị gián đoạn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các kho chứa dầu trong và xung quanh thành phố, một quan chức cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những cảnh báo từ phía Iran và cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng kêu gọi các bên kiềm chế, cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp diễn, “ngọn lửa chiến tranh” có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực.