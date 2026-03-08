Mỹ đưa thi hài binh sĩ tử nạn trong đợt phản công của Iran về nước

Trang chủ
Tổng thống Trump tham dự lễ tiếp nhận thi hài 6 quân nhân Mỹ tử trận tại căn cứ không quân Dover. (Video: AP)
Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware) ngày 7/3 để chia buồn với gia đình sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Trung Đông, khi thi hài họ được đưa về nước. (Nguồn: AP)
Trong nghi lễ kéo dài khoảng 30 phút, các quan tài phủ quốc kỳ Mỹ được đội danh dự quân đội lần lượt trang nghiêm đưa xuống từ máy bay quân sự, rồi chuyển lên xe chuyên dụng để đưa về nhà tang lễ. (Nguồn: AP)
Lễ tiếp nhận thi hài - nghi thức trang trọng dành cho các binh sĩ Mỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài - được xem là một trong những nhiệm vụ nặng nề nhất của tổng thống Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng nói việc chứng kiến những lễ nghi như vậy là “điều khó khăn nhất” khi đảm nhiệm cương vị tổng thống. (Nguồn: AP)
“Đây là một ngày rất buồn”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Florida chiều 8/3. Ông cho biết rất trân trọng việc được tới dự lễ tiễn đưa, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước các gia đình của những binh sĩ đã hy sinh. Theo ông, họ là “những bậc cha mẹ, người vợ và người thân tuyệt vời”, và gia đình các binh sĩ đều rất tự hào về họ. (Nguồn: AP)
Cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều có mặt tại buổi lễ cùng phu nhân của họ. Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền cũng tham dự, gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, đặc phái viên Steve Witkoff và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard. (Nguồn: The White House)
Tham dự buổi lễ này còn có thống đốc và thượng nghị sĩ đến từ các bang Iowa, Minnesota, Nebraska và Florida. (Nguồn: AP)
Hình ảnh 6 binh sĩ thiệt mạng được Quân đội Hoa Kỳ cung cấp, bao gồm Chuẩn uý cấp 3 Robert Marzan, 54 tuổi (trái) và Thiếu tá Jerrrey R. O'Brien, 45 tuổi. (Nguồn: Quân đội Hoa Kỳ)
4 binh sĩ khác cũng được xác nhận thiệt mạng, từ trái sang phải gồm Trung sĩ Declan J. Coady (20 tuổi), Trung sĩ Nhất Nicole M. Amor (39 tuổi), Đại úy Cody A. Khork (35 tuổi) và Trung sĩ Nhất Noah L. Tietjens (42 tuổi). (Nguồn: Quân đội Hoa Kỳ)
