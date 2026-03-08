Mỹ đưa thi hài binh sĩ tử nạn trong đợt phản công của Iran về nước

“Đây là một ngày rất buồn”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Florida chiều 8/3. Ông cho biết rất trân trọng việc được tới dự lễ tiễn đưa, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước các gia đình của những binh sĩ đã hy sinh. Theo ông, họ là “những bậc cha mẹ, người vợ và người thân tuyệt vời”, và gia đình các binh sĩ đều rất tự hào về họ. (Nguồn: AP)