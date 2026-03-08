Israel lần đầu tấn công kho dầu của Iran

(VTC News) -

Khói lửa ngùn ngụt tại kho nhiên liệu Aqdasieh ở Tehran.

Theo Al Jazeera, Israel dường như đang cố gắng đạt được hai mục tiêu với các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran. Thứ nhất là gây sốc và kinh hoàng, thứ hai là cố gắng làm suy yếu khả năng cơ động của quân đội Iran.

Những cuộc tấn công này gây ra lo ngại và lên án ở đây, đặc biệt là cuộc tấn công vào nhà máy khử muối nước. Vùng Vịnh phụ thuộc vào quá trình khử muối nước biển để cung cấp 90% lượng nước uống.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi chỉ trích cuộc tấn công này: “Nguồn cung cấp nước cho 30 làng đã bị ảnh hưởng. Tấn công cơ sở hạ tầng của Iran là một hành động nguy hiểm với hậu quả nghiêm trọng. Mỹ đã tạo ra tiền lệ này, chứ không phải Iran".

Hơn một tuần sau khi cuộc xung đột bắt đầu, thiệt hại về người ở Iran tiếp tục gia tăng. Hơn 1.300 người thiệt mạng, trong khi khoảng 100.000 người phải di dời. Chiến tranh buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc báo cáo sự gia tăng đột biến các cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp.

Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công “các chỉ huy chủ chốt thuộc Quân đoàn Lebanon của Lực lượng Quds” đang hoạt động tại Beirut.

Thông tin này được đưa ra sau khi chính quyền Lebanon cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một khách sạn ở Beirut.

Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Mỹ-Israel chống lại Iran “lẽ ra không bao giờ nên xảy ra” và kêu gọi chấm dứt “ngay lập tức” các hành động thù địch cũng như quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Vương Nghị đưa ra nhận định này trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, trong đó ông cũng nói rằng việc sử dụng vũ lực “sẽ không bao giờ giải quyết được” cuộc khủng hoảng hiện nay.

“Một nắm đấm mạnh mẽ không có nghĩa là lý lẽ mạnh mẽ. Thế giới không thể quay trở lại luật rừng”, ông nói.