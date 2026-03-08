Iran tiếp tục không kích mục tiêu Mỹ ở khu vực sau tuyên bố ngừng tấn công

(VTC News) -

Khói lửa bốc lên sau vụ nổ tại thủ đô Tehran của Iran khi nước này tiếp tục giao tranh với Israel và Mỹ, trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể “tấn công rất mạnh”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, gọi yêu cầu của ông Trump là “một giấc mơ”. Tuy vậy, ông cũng đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi tới các quốc gia láng giềng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.

Ông Pezeshkian kêu gọi các nước láng giềng không tham gia liên minh Mỹ - Israel, đồng thời cho biết hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã thống nhất tạm dừng tấn công các quốc gia trong khu vực, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Iran tiếp tục tấn công các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh

Dù vậy, ngay sau tuyên bố của ông Pezeshkian, phản ứng dữ dội nổ ra ở trong nước, khiến văn phòng của ông phải tái khẳng định quân đội sẽ tiếp tục phản ứng cứng rắn với các cuộc tấn công từ căn cứ Mỹ ở khu vực. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau đó cho biết các máy bay không người lái của họ đã tấn công căn cứ không quân Al Dhafra gần Abu Dhabi tại Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nơi có trung tâm tác chiến của không quân Mỹ.

Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Tehran của Iran khi nước này tiếp tục giao tranh với Israel và Mỹ.

Iran cũng nhắm vào lực lượng Mỹ tại một căn cứ ở Bahrain, trong khi các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Doha ở Qatar.

Chánh án Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei cho biết, bằng chứng từ quân đội nước này cho thấy lãnh thổ của một số nước trong khu vực đang được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, và Tehran sẽ tiếp tục tấn công mạnh vào các mục tiêu như vậy.

Ông Mohseni-Ejei cũng là thành viên hội đồng lãnh đạo tạm thời được thành lập sau khi ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của Iran, bị ám sát trong một cuộc không kích vào đầu cuộc chiến.

Thương vong gia tăng

Theo đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến ít nhất 1.332 dân thường Iran thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công của Iran khiến 10 người thiệt mạng tại Israel và ít nhất 6 binh sĩ Mỹ tử vong.

Cuộc chiến lan ra ngoài lãnh thổ Iran khi Tehran tấn công Israel và các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, trong khi Israel mở thêm các cuộc tấn công vào Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah bắn tên lửa qua biên giới.

Các nước vùng Vịnh bày tỏ phẫn nộ khi cơ sở hạ tầng dân sự như khách sạn, cảng biển và cơ sở dầu khí bị trúng tên lửa và drone. UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Saudi Arabia và Iraq đều đã báo cáo các vụ tấn công bằng drone hoặc tên lửa trong tuần qua.

Cuộc chiến khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, với giá dầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa. Khoảng 20% lượng dầu thế giới đi qua tuyến hàng hải này mỗi ngày.