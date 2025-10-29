Israel không kích Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

(VTC News) -

Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 người ở khu phố Sabra, thành phố Gaza và 5 người khác tại Khan Younis.

Truyền thông địa phương cho biết, bốn người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu phố Sabra, thành phố Gaza. Ảnh: Getty Images

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận ông Netanyahu đã ra lệnh “đáp trả mạnh mẽ”, dù quân đội Israel chưa đưa ra bình luận chính thức. Một quan chức quân đội cho biết Hamas đã tấn công lực lượng Israel ở khu vực biên giới, vi phạm điều khoản ngừng bắn.

Trước đó, căng thẳng bùng lên khi Hamas bàn giao cho Israel thi thể được cho là của công dân Ofir Tzarfati, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, Israel khẳng định phần thi thể này “không thuộc về nạn nhân”, cáo buộc Hamas “khiêu khích và đánh lừa dư luận”.

Hamas trước đó dự kiến trao trả thi thể một con tin khác được phát hiện trong đường hầm ở Gaza, nhưng lực lượng vũ trang Al-Qassam Brigades hoãn lại, cho rằng Israel đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Nhóm này sau đó thông báo đã phát hiện thêm thi thể của hai con tin Israel khác trong quá trình rà soát tại Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Katz tuyên bố Hamas đã “vượt qua lằn ranh đỏ” khi tấn công lực lượng Israel ở Gaza.

“Hamas sẽ phải trả giá đắt gấp nhiều lần cho hành động này – vì đã tấn công binh sĩ Israel và vi phạm thỏa thuận về việc trao trả thi thể các con tin", ông cảnh báo.

Theo thỏa thuận do Mỹ bảo trợ, Hamas thả toàn bộ con tin còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân, còn Israel rút quân và tạm dừng chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, vấn đề bàn giao thi thể các con tin thiệt mạng đang trở thành điểm nghẽn lớn nhất, đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận vốn mong manh giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đóng vai trò trung gian – cho biết “đang theo dõi sát tình hình” và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xung đột bùng phát trở lại.