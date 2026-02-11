Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề tên lửa và theo đuổi vũ khí hạt nhân

Tuyên bố không đàm phán vấn đề tên lửa đạn đạo trong các cuộc thương lượng với Mỹ, được ông Ali Shamkhani, Cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đưa ra hôm nay, vài ngày sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Oman cuối tuần trước mà không đi đến bất kỳ thỏa thuận nào. Ông Shamkhani nêu rõ năng lực tên lửa của Iran là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua và càng không phải là chủ đề để đàm phán.

Khẳng định của quan chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị có cuộc thảo luận quan trọng tại Nhà Trắng với chủ đề nghị sự trọng tâm là tiến trình đàm phán Mỹ - Iran. Theo báo chí Israel, lãnh đạo chính phủ nước này muốn thuyết phục người đứng đầu chính quyền Mỹ đưa vấn đề tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran dành cho các nhóm trong trục kháng chiến, vào nội dung đàm phán.

Các tên lửa của Iran được trưng bày ở Tehran (Ảnh: Reuters)

Trước khi ông Netanyahu lên đường thăm Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố nêu rõ: bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Iran, cũng cần phải bao gồm vấn đề tên lửa đạn đạo và chính sách hỗ trợ của Iran dành cho các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Israel muốn Iran không chỉ từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, mà còn phải từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hậu thuẫn các nhóm vũ trang chống đối tại khu vực.

Liên quan đến cáo buộc của Mỹ, Israel và phương Tây về việc Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay một lần nữa khẳng định nước này hoàn toàn không có dự định hay kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran chưa từng theo đuổi vũ khí hạt nhân và luôn sẵn sàng tiến hành các bước đi cần thiết để xác thực điều này.

Tháng 6/2025, viện lý do ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu chiến lược tại Iran, được biết đến với tên gọi cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran. Thời gian qua, với cùng lý do và cộng thêm cáo buộc Iran đàn áp người biểu tình chống đối, Mỹ đã triển khai một lượng lớn chiến hạm và khí tài hạng nặng đến Trung Đông, sẵn sàng cho cuộc tấn công quân sự mới chống Iran.