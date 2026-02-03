Iran tuyên bố chỉ đàm phán về vấn đề hạt nhân với Mỹ

(VTC News) -

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen rằng: "Iran nhiều lần khẳng định và chứng minh sự sẵn sàng đàm phán thực tế với Mỹ, chứ không phải với bên khác".

Ông Shamkhani cũng cho biết thêm: "Châu Âu đã chứng tỏ sự bất lực của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 cũng như trong những cuộc đàm phán trước khi cuộc chiến xảy ra vào tháng 6 năm ngoái".

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani. (Ảnh: AP)

Ông Shamkhani mô tả đây là những cuộc đàm phán "chỉ có Mỹ tham gia và chỉ có vấn đề hạt nhân được thảo luận". Cùng với đó, ông Shamkhani thừa nhận khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ sau khi đạt được sự hiểu biết chung.

"Các cuộc đàm phán song phương nên bắt đầu dựa trên sự hiểu biết chung đã đạt được và với điều kiện tránh các yêu cầu phi lý, vô căn cứ. Việc đạt được sự đồng thuận là khả thi", ông Shamkhani nói.

Phía Iran cũng lưu ý điều này mở ra "khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp và gián tiếp", bao gồm cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, Mỹ đã "gửi các đề xuất cho Iran" và "có hy vọng tránh được thảm họa nếu những đề xuất này không chứa đựng lời đe dọa hay sự kiêu ngạo và bao gồm điều kiện hợp lý".

"Những vấn đề này đang ở giai đoạn ban đầu", ông Shamkhani nói.

Đặc biệt, Tehran sẵn sàng giảm mức làm giàu uranium từ 60% xuống 20% ​​nếu Mỹ nhượng bộ. "Mức làm giàu 60% có thể giảm xuống 20% ​​nếu họ lo ngại, nhưng họ phải trả tiền cho việc đó", ông Shamkhani tuyên bố.

Cùng thời điểm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ra lệnh khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận nhằm tránh hành động quân sự ở Iran. Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến gặp nhau vào ngày 6/2 tại Istanbul để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân khả thi.

Về phía Mỹ, ông Trump cũng kêu gọi Iran đàm phán trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. “Các tàu của chúng tôi đang tiến về phía Iran… và chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 2/2.

Tổng thống Trump xác nhận các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra. “Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào”, ông Trump nhấn mạnh. Ông Trump cũng cảnh báo "những điều tồi tệ" sẽ xảy ra nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ, sau khi Tehran kêu gọi bắt đầu đàm phán hạt nhân với Washington.

"Chúng tôi đang đàm phán với họ, chúng tôi đang đối thoại với Iran, và nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó thì thật tuyệt vời. Còn nếu không đạt được, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông Trump nói.