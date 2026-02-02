Lãnh tụ Iran cảnh báo Mỹ châm ngòi chiến tranh khu vực, ông Trump đáp trả

(VTC News) -

Sau khi Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei - cảnh báo rằng Mỹ có thể khơi mào chiến tranh khu vực, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức có phản ứng. Ông Trump tuyên bố thế giới sẽ sớm biết được liệu cảnh báo của Lãnh tụ Tối cao Iran "có chính xác hay không". Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn cơ hội để hai bên đạt được thỏa thuận.

Trong những tuần gần đây, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, thêm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường cùng các hệ thống phòng không tiên tiến. Tổng thống Trump mô tả lực lượng này là một “hạm đội khổng lồ và tuyệt đẹp”.

Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Khamenei. (Ảnh: AP)

Phát biểu hôm Chủ nhật tại Tehran nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên toàn Trung Đông, nghiêm trọng hơn nhiều so với cuộc tấn công Mỹ–Israel vào mùa hè năm ngoái.

“Họ cần phải biết rằng nếu lần này khơi mào chiến tranh, đó sẽ là một cuộc chiến tranh khu vực”, ông Khamenei nói. Ông cũng cáo buộc Washington tìm cách “nuốt chửng” Iran và chiếm đoạt các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt của nước này.

Khi được các phóng viên hỏi về cảnh báo trên, Tổng thống Trump bác bỏ phát biểu của lãnh tụ Iran nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại cũng như sử dụng vũ lực: “Tất nhiên ông ấy sẽ nói như vậy. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết liệu ông ấy đúng hay không".

Căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao kể từ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu năm ngoái, cũng như sau cam kết của Washington sẽ trừng phạt Tehran vì các cuộc biểu tình. Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo Iran về tình hình bất ổn trong nước.

Trong bài phát biểu của mình, ông Khamenei mô tả các cuộc biểu tình là âm mưu do nước ngoài hậu thuẫn, gọi tình trạng bất ổn này là một dạng “bạo loạn” tương tự các phong trào trước đây nhằm lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Chính quyền Iran cáo buộc các hành vi bạo lực do “khủng bố” được bên ngoài hậu thuẫn gây ra, qua đó biện minh cho sự can thiệp quân sự.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani - người đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm thứ Sáu - cho biết đã có những tiến triển hướng tới việc nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng ám chỉ khả năng khôi phục con đường ngoại giao, dù hiện tại chưa có kế hoạch đàm phán chính thức nào với Washington.