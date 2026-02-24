Iran: Trực thăng không quân gặp nạn, ít nhất 4 người thiệt mạng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 24/2 cho biết vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Khomeynishahr thuộc tỉnh nói trên. Các nạn nhân gồm phi công, cơ phó và hai người bán hàng tại khu chợ nói trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do “trục trặc kỹ thuật”.
Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn truyền thông Iran đưa tin vụ rơi trực thăng này khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.
Trong những năm gần đây, Iran ghi nhận một số vụ tai nạn hàng không. Hôm 19/2 vừa qua, một máy bay chiến đấu của Iran cũng rơi trong cuộc huấn luyện ban đêm tại tỉnh Hamedan thuộc miền Tây nước này, khiến một trong hai phi công thiệt mạng.
Bình luận