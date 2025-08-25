Iran, Nga thảo luận về chương trình hạt nhân trước thềm đàm phán ở châu Âu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 25/8 đã có cuộc điện đàm, thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, khi các cường quốc châu Âu đe dọa sẽ áp đặt lại lệnh trừng phạt đối với nước này, khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang trên bờ vực sụp đổ.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, trong đó hai bên thảo luận nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, nhưng không nêu chi tiết nội dung cuộc điện đàm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Phủ Tổng thống Iran cho biết, ông Masoud Pezeshkian đã cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin vì đã ủng hộ quyền làm giàu uranium của nước này, tái khẳng định Iran không tìm kiếm và sẽ không bao giờ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày, trước khi Iran có cuộc đàm phán với Anh, Pháp và Đức tại Thụy Sĩ. Các cường quốc châu Âu này đã đe dọa sẽ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, trừ khi Iran đồng ý hạn chế làm giàu uranium và khôi phục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trong khi đó, báo chí Nga trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này, phản đối việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Iran thường phối hợp lập trường với cả Nga và Trung Quốc, hai nước tham gia ký kết Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015, trước các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Mỹ hoặc Anh, Pháp và Đức trong bối cảnh bế tắc hiện nay.

Iran đã ngừng hợp tác với IAEA, cáo buộc cơ quan này mở đường cho các vụ tấn công của Israel và Mỹ vào lãnh thổ Iran hồi tháng 6 vừa qua, khi công bố báo cáo vào ngày 31/5, khiến Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của IAEA tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.