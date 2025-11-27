Công nghệ 27/11: Elon Musk 'thách đấu' tựa game LMHT, Poco F Series trở lại

(VTC News) -

Elon Musk thách thức đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới so tài với Grok AI

Elon Musk vừa đưa ra một thử thách táo bạo cho mô hình AI Grok 5 mới nhất của mình: đánh bại đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại mạnh nhất thế giới vào năm 2026. Điều đặc biệt trong thử nghiệm này là Grok 5 sẽ chỉ học từ hình ảnh, không sử dụng bất kỳ dữ liệu nội bộ nào.

Elon Musk thách thức đội tuyển LMHT mạnh nhất thế giới so tài với Grok AI. (Ảnh: The Esports Radar)

Theo ông Musk, Grok 5 sẽ hoạt động trong các điều kiện giống như một con người, bao gồm việc chỉ quan sát qua màn hình, có thị lực bình thường, tốc độ phản ứng và tỷ lệ nhấp chuột tương đương. Mô hình này được thiết kế để có thể chơi bất kỳ trò chơi nào chỉ bằng cách đọc hướng dẫn và tự thử nghiệm.

Khác với OpenAI, Grok 5 sẽ không có lợi thế từ việc tự đào tạo qua API Dota 2 hay kiến trúc tùy chỉnh. Thay vào đó, nó sẽ chỉ dựa vào "tầm nhìn" và các giao thức riêng của mình, với những hạn chế về APM, tỷ lệ nhấp chuột và độ trễ phản ứng. Thử thách này hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị trong tương lai của AI và thể thao điện tử.

Meta khai tử dòng Quest, ra mắt kính VR mới mỏng nhẹ hơn

Nima Zeighami, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực thực tế ảo (VR), vừa tiết lộ thông tin gây bất ngờ rằng Meta đang có kế hoạch thay đổi tên gọi cho dòng kính thực tế ảo tiếp theo, điều này có nghĩa là cái tên "Quest 4" có thể sẽ không được sử dụng.

Thiết bị mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, hứa hẹn mang đến một cuộc cách mạng trong thiết kế khi tách rời bộ xử lý và pin thành hai module riêng biệt. Điều này sẽ giúp kính đeo trên mắt trở nên mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với trọng lượng 515 g của Meta Quest 3 hiện tại.

Mẫu kính Meta Quest Pro. (Ảnh: Reuters)

Về cấu hình, kính mới sẽ được trang bị màn hình với mật độ điểm ảnh (PPD) cao hơn so với Quest 3, đồng thời tích hợp tính năng theo dõi mắt và khuôn mặt tương tự như Apple Vision Pro và Galaxy XR sắp ra mắt.

Tuy nhiên, để giữ mức giá hợp lý và tối ưu hóa độ gọn nhẹ, Meta có khả năng sẽ không kèm theo tay cầm điều khiển khi bán thiết bị, buộc người dùng phải làm quen với việc điều khiển hoàn toàn bằng cử chỉ tay (hand tracking).

POCO F Series chính thức trở lại thị trường Việt Nam với POCO F8 Pro

POCO chính thức trình làng F8 Pro tại thị trường Việt Nam, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của F Series kể từ lần cuối ra mắt vào năm 2023 với F5 Pro.

POCO F8 Pro trang bị SoC Snapdragon 8 Elite cao cấp và có hệ thống IceLoop ba lớp 3D của công ty để tăng hiệu quả tản nhiệt. Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình AMOLED LTPS 6.59 inch với tần số quét 120Hz và độ phân giải Full-HD+. Điện thoại cũng có khung kim loại và mặt lưng bằng kính với lớp hoàn thiện mờ.

Thông số cơ bản của POCO F8 Pro. (Ảnh: Poco)

Điện thoại trang bị hệ thống ba camera sau với cảm biến chính Light Fusion 800 50MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm camera tele 50MP với zoom quang 2.5x và máy ảnh góc siêu rộng 8MP. Ở mặt trước, điện thoại có cảm biến 20MP để người dùng chụp ảnh selfie và video call.

POCO F8 Pro có pin 6.210 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W. Các tính năng khác bao gồm chuẩn IP68, công nghệ âm thanh Sound by Bose, cảm biến vân tay siêu âm và hỗ trợ eSIM. Điện thoại được cài sẵn HyperOS 3 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng.

F8 Pro có các màu Đen, Xanh lam và Bạc Titan. Giá bán khởi điểm là 16,99 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB, trong khi model 12GB + 512GB có giá 19,99 triệu đồng.