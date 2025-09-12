iPhone 17 Pro sạc nhanh 40W dùng đến 31 giờ liên tục

(VTC News) -

iPhone 17 Pro sạc nhanh bao nhiêu watt?

iPhone 17 Pro trang bị sạc 40 W trở lên cũng như sạc MagSafe lên đến 25 W sử dụng cáp sạc USB-C. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ sạc nhanh lên đến 50% trong 30 phút với bộ tiếp hợp 30W trở lên sử dụng Bộ Sạc MagSafe (cả hai đều được bán riêng).

Những nâng cấp nổi bật về công nghệ pin của iPhone 17 Pro

Công nghệ pin trên iPhone 17 Pro được Apple đầu tư nghiên cứu với nhiều cải tiến về dung lượng lẫn hiệu suất hoạt động. Những nâng cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về thời lượng sử dụng và tính ổn định trong mọi hoàn cảnh.

Trang bị sạc lithium-ion tích hợp

iPhone 17 Pro được trang bị pin sạc lithium-ion tích hợp, cho thời gian xem video lên đến 31 giờ và thời gian xem video trực tuyến lên đến 28 giờ. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng máy suốt ngày dài mà không cần lo lắng về việc hết pin giữa chừng.

Nâng cấp công nghệ sạc nhanh giúp tăng hiệu suất sử dụng

iPhone 17 Pro hỗ trợ nhiều phương thức sạc linh hoạt:

Sạc lên đến 50% trong 20 phút với bộ tiếp hợp 40W trở lên (sử dụng cáp USB-C, bán riêng).

Sạc lên đến 50% trong 30 phút với bộ tiếp hợp 30W trở lên khi dùng Bộ Sạc MagSafe (bán riêng).

Một số điểm nổi bật khác của iPhone 17 Pro

Ngoài thời lượng pin cao, iPhone 17 Pro còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Những cải tiến này góp phần mang đến sự tiện lợi, an toàn cho người dùng.

Màn hình 6.3 inch cùng công nghệ Pro Motion

iPhone 17 Pro được trang bị màn hình 6.3 inch hiện đại với nhiều công nghệ tiên tiến. Dynamic Island mang đến cách hiển thị thông minh và linh hoạt, trong khi tính năng Màn hình luôn bật giúp người dùng theo dõi thông tin cần thiết mọi lúc.

Công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng đến 120Hz đảm bảo trải nghiệm mượt mà, kết hợp cùng HDR, True Tone và dải màu rộng P3 cho màu sắc sống động, chính xác. Màn hình đạt độ sáng tối đa 3.000 nit khi sử dụng ngoài trời, hỗ trợ Haptic Touch, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 và lớp phủ chống dầu, chống phản chiếu.

Chip A19 Pro mạnh mẽ

iPhone 17 Pro sở hữu sức mạnh từ chip A19 Pro với CPU 6 lõi gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ và hiệu suất. GPU 6 lõi kết hợp cùng Neural Accelerator và Neural Engine 16 lõi giúp xử lý các tác vụ AI nhanh chóng.

Đặc biệt hỗ trợ công nghệ dò tia bằng phần cứng cho trải nghiệm đồ họa chân thực. Điểm nổi bật là Apple Intelligence, được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng và trải nghiệm hằng ngày.

Camera 48MP Pro Fusion

iPhone 17 Pro được trang bị hệ thống camera 48MP Pro Fusion, mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội trong nhiều điều kiện ánh sáng. Cụm camera bao gồm ống kính chính 48MP Fusion Main với khẩu độ ƒ/1.78, hỗ trợ chống rung quang học dịch chuyển cảm biến thế hệ thứ hai và Focus Pixels 100%, cho ảnh siêu chi tiết.

Ngoài ra, máy còn sở hữu ống kính Ultra Wide 48MP với trường nhìn 120° và camera Telephoto 48MP thiết kế tetraprism, mang đến khả năng zoom quang học lên đến 8x và zoom kỹ thuật số tối đa 40x.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc “iPhone 17 Pro sạc nhanh bao nhiêu watt?”. Với những nâng cấp về pin và công nghệ nạp năng lượng, iPhone 17 Pro mang đến trải nghiệm sạc nhanh tiện lợi. Nhờ đó, việc sử dụng hằng ngày trở nên linh hoạt, phù hợp với nhu cầu người dùng.