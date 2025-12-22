  • Zalo

Infographic: Sự nghiệp Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng

Chính trị
(VTC News) -

Ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Infographic: Sự nghiệp Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng - 1
Anh Văn(Thiết kế: Anh Nhật)
