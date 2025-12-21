Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

(VTC News) -

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công Thương, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Phạm Thắng)

Tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Hồng Diên có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình (cũ) và từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Vũ Thư; Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HDND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 5/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Tháng 4/2021, ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công Thương.