Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, Tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Ông Hùng có nhiều năm công tác trong ngành dầu khí, kinh qua nhiều đơn vị trong ngành như: kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; kỹ sư công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).

Năm 2006, ông Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí, rồi trở lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - PVN) làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí vào năm 2007.

Tiếp đó, ông trải qua các vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau (nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí.

Từ năm 2013 - 2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PVN. Từ ngày 26/6/2019, ông làm Tổng Giám đốc PVN.

Tháng 12/2023, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công Thương thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.