Infographic: Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

22/01/2026 13:22:00 +07:00
(VTC News) -

Tham dự Đại hội XIV của Đảng có 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu, 1.070 đại biểu được chỉ định; đại biểu nam có 1.285 người, đại biểu nữ có 301 người.

Infographic: Cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng - 1
(Thiết kế: Anh Nhật)
