Đại hội XIV của Đảng quyết định vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới

(VTC News) -

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng 1.586 đại biểu về dự Đại hội XIV của Đảng, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Theo Chủ tịch nước, các đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú, thể hiện cho quyết tâm và khát vọng vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

"Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch COVID-19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế, chính trị toàn cầu; nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025.

Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo Chủ tịch nước, đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận của xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội của chúng ta.

Chủ tịch nước cho biết, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

"Đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Những yêu cầu mới trong quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại", Chủ tịch nước nói.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của Nhân dân và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Dù vậy, theo Chủ tịch nước, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế.

Đó là tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật sự bền vững; năng suất lao động chưa cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. Biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng còn tác động rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy.

"Trong bối cảnh đó, Nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV. Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn, không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết thêm, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với tổng kết 40 năm đổi mới; khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Trong đó, nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

"Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới", Chủ tịch nước lưu ý.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển"; thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

"Với niềm tin sâu sắc vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, vào sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam", Chủ tịch nước phát biểu.

Nhóm phóng viên