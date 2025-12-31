HLV Kim Sang-sik gọi gấp nhân tố mới bay hơn 6.000 km chi viện U23 Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 31/12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo thủ môn Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung vào danh sách cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội từ Việt Nam di chuyển hơn 6.000 km sang Ả Rập Xê Út hội quân với đồng đội.

Phạm Đình Hải là phương án được triệu tập gấp để thay thế cho Nguyễn Tân. Thủ môn của câu lạc bộ Công an TP.HCM chấn thương vai trong buổi tập gần đây của U23 Việt Nam. Đội ngũ y tế xác định Nguyễn Tân không kịp bình phục để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 6/1).

Thủ môn Phạm Đình Hải

Nguyễn Tân là thủ môn số 3 của U23 Việt Nam trong tất cả các giải đấu năm 2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik ưu tiên Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình - những nhân tố ra sân thường xuyên tại V.League ở độ tuổi rất trẻ. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn cần một thủ môn dự phòng cho 2 lựa chọn kể trên.

Phạm Đình Hải (19 tuổi) vừa tham dự giải giao hữu tại Thái Nguyên trong màu áo Hà Nội FC. Anh cũng từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi lên U23 Việt Nam trong một số đợt tập huấn.

Trên trang chủ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá Đình Hải là gương mặt triển vọng.

"Đình Hải từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam, tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, Đình Hải cũng đã có thời gian tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, qua đó sớm làm quen với môi trường sinh hoạt và yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện", VFF giới thiệu về cầu thủ vừa được triệu tập gấp lên chi viện cho U23 Việt Nam.

Liên quan đến tình hình chấn thương của Nguyễn Thanh Nhàn, VFF cho biết cầu thủ này gặp vấn đề về tổn thương cơ bắp. Bộ phận y tế của đội tuyển đang tích cực điều trị và xây dựng phác đồ hồi phục nhằm giúp Thanh Nhàn sớm trở lại trạng thái tốt nhất.