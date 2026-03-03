Hyundai Thành Công hợp tác 6 'ông lớn' bảo hiểm, ra mắt gói Hyundai Auto Care.

(VTC News) -

Theo đó, 6 đối tác bảo hiểm uy tín hàng đầu thị trường mà HTV hợp tác gồm MIC, PTI, PJICO, DBV, BIC và PVI.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đổi mới toàn diện của HTV trong năm 2026, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ sản phẩm xe, dịch vụ sửa chữa đến các dịch vụ tài chính (vay mua xe, bảo hiểm xe), mang lại giá trị bền vững cho khách hàng sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam.

Khách hàng tham gia Hyundai Auto Care được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chẳng hạn mức phí bảo hiểm cạnh tranh chỉ từ 0,99% giá trị xe. Ngoài ra, khách hàng được sửa chữa xe hoàn toàn tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và phụ tùng chính hãng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đồng thời, được hỗ trợ cứu hộ miễn phí 24/7 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh, thành có đại lý Hyundai cung cấp dịch vụ cứu hộ, với khoảng cách tối đa 80 km.

Đặc biệt, khi tham gia Hyundai Auto Care, khách hàng được hưởng trọn gói các quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa, hỗ trợ chi phí thuê xe thay thế… tất cả đã được tích hợp sẵn trong mức phí bảo hiểm.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng phát triển, hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng ưu tiên các giải pháp sở hữu xe toàn diện, đồng bộ giữa sản phẩm – dịch vụ – tài chính, việc HTV phối hợp với các “ông lớn” ngành bảo hiểm ra mắt Hyundai Auto Care mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt hơn, đồng thời đảm bảo sự thống nhất về chất lượng dịch vụ, quy trình bồi thường và trải nghiệm chính hãng.

Hyundai Auto Care được triển khai đồng bộ tại tất cả đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc, với quy trình bồi thường được tinh giản, minh bạch và xử lý nhanh chóng. Việc cấp mới và tái tục bảo hiểm cũng được thực hiện linh hoạt ngay tại hệ thống đại lý Hyundai, mang đến sự tiện lợi tối đa trong suốt quá trình sở hữu xe.

Ông Lê Ngọc Đức – Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam, nhấn mạnh: “Bước sang năm 2026, Hyundai Thành Công Việt Nam tiếp tục triển khai chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm” với tầm nhìn dài hạn, không chỉ dừng lại ở sản phẩm hay công nghệ mà còn ở cách chúng tôi chăm sóc và đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời xe. Hyundai Auto Care chính là minh chứng rõ nét cho định hướng đó – một giải pháp bảo hiểm chính hãng giúp khách hàng yên tâm trọn vẹn, đồng thời nâng cao giá trị sở hữu xe Hyundai tại Việt Nam".