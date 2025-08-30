Huyền thoại xe hiệu suất cao Nissan GT-R R34 bị khai tử

(VTC News) -

Nissan GT-R R35 ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một biểu tượng trong thế giới xe hiệu suất cao. Trong suốt 18 năm, khoảng 48.000 chiếc GT-R R35 đã được sản xuất.

Sau 18 năm làm mưa làm gió trên thị trường xe thể thao, mẫu xe huyền thoại này đã kết thúc hành trình của mình. Chiếc xe cuối cùng, một phiên bản Premium Edition T-Spec màu Tím Midnight, vừa rời khỏi nhà máy Tochigi của Nissan và được bàn giao tới tay khách hàng tại Nhật Bản.

Nissan GT-R R35 phiên bản Premium Edition T-Spec màu Tím Midnight, vừa rời khỏi nhà máy Tochigi của Nissan. (Ảnh: Nissan)

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, chiếc GT-R R35 đầu tiên nhanh chóng định hình lại thế giới xe hiệu suất cao với biệt danh "Godzilla". Trong suốt gần hai thập kỷ, Nissan đã sản xuất khoảng 48.000 chiếc R35, tạo nên một cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn cầu. Mặc dù hành trình của R35 đã khép lại, nhưng điều này không có nghĩa là cái tên GT-R sẽ biến mất.

Phát biểu về sự kiện này, CEO và Chủ tịch Nissan, ông Ivan Espinosa, cho biết: “Gửi đến những người hâm mộ GT-R trên toàn thế giới, tôi muốn nói rằng đây không phải là lời tạm biệt mãi mãi. Mục tiêu của chúng tôi là cái tên GT-R sẽ trở lại vào một ngày nào đó.”

Dù thông tin về thế hệ tiếp theo của mẫu xe được dự đoán với cái tên R36 còn rất khan hiếm, nhưng Nissan đã phần nào hé lộ về tương lai của “quái vật” này.

Năm 2023, hãng trình làng mẫu concept Hyper Force với công suất đáng kinh ngạc 1.341 mã lực và tốc độ tối đa lên tới 322 km/h. Mặc dù đây là những con số đầy ấn tượng của một chiếc xe điện (EV), nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng rằng R36 thực tế sẽ không hoàn toàn chạy bằng pin.

Sự ra đi của R35 mở ra chương mới cho huyền thoại GT-R. Cộng đồng những người yêu xe trên khắp thế giới đang nóng lòng chờ đợi xem Nissan sẽ mang đến bất ngờ gì cho thế hệ tiếp theo của chiếc xe biểu tượng của hãng xe Nhật Bản.