Huyền thoại trượt tuyết Mỹ đứt dây chằng chéo, tan giấc mơ Olympic mùa đông

(VTC News) -

Hành trình chinh phục huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 đầy nghị lực của huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn kết thúc trong tiếc nuối vào Chủ nhật, khi cô gặp tai nạn chỉ 13,4 giây sau khi xuất phát ở nội dung trượt tuyết đổ dốc nữ.

Thi đấu với chiếc nẹp cố định đầu gối, Vonn không thể hoàn thành vòng chung kết tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026. Ở tuổi 41, cô hướng tới mục tiêu trở thành vận động viên trượt tuyết đổ dốc lớn tuổi nhất giành huy chương Olympic.

Trong điều kiện thời tiết lý tưởng tại đường đua Tofane nổi tiếng ở Cortina d'Ampezzo, Vonn là người xuất phát thứ 13. Cô gõ hai cây gậy xuống tuyết lấy nhịp trước khi lao đi. Nhưng chưa chạm đến mốc đầu tiên, cô đã mất thăng bằng, ngã mạnh, đập đầu xuống đất và trượt dài. Tiếng hét đầy đau đơn của Vonn có thể được nghe thấy rất rõ ở trên truyền hình.

Lindsey Vonn không thể hoàn thành vòng chung kết tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026. (Nguồn: USA Today)

Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt, cố định cô lên cáng và đưa nữ vận động viên khỏi đường đua bằng trực thăng. Dưới chân dốc, đám đông - trong đó có gia đình Vonn - lặng đi trước sự cố đầy tiếc nuối của huyền thoại trượt tuyết.

Karin Kildow, em gái Vonn, chia sẻ với NBC rằng chị mình đã “dốc toàn bộ sức lực” cho kỳ Olympic này. “Lúc đó chúng tôi chỉ mong chị ấy ổn. Khi thấy cáng được đưa ra, ai cũng sợ hãi”, Kildow nói. Cô xác nhận Vonn vẫn đang được theo dõi y tế và gia đình chưa nhận được bất kỳ thông tin nào khác.

Lindsey Vonn được xem là một trong những vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất lịch sử. Cô giành huy chương vàng Olympic nội dung trượt tuyết dốc năm 2010 và nằm trong nhóm những vận động viên có số lần chiến thắng World Cup nhiều nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chuỗi chấn thương kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của cô, dẫn tới quyết định giải nghệ vào tháng 2/2019.

Đến mùa xuân năm 2024, Vonn trải qua ca phẫu thuật thay một phần khớp gối. Ban đầu, mục tiêu của cô là phục hồi khả năng vận động để có thể sinh hoạt và chơi thể thao bình thường mà không còn đau đớn. Tuy nhiên, khi quá trình hồi phục đạt kết quả tích cực, Vonn cân nhắc khả năng trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Lindsey Vonn được đưa ra khỏi đường đua bằng trực thăng. (Nguồn: NBC)

Tuy nhiên, cú ngã ở Crans-Montana (Thụy Sĩ) cuối tháng trước khiến cô đứt dây chằng chéo trước. Chấn thương này từ lâu được xem là một trong những chấn thương nặng nhất trong thể thao, thường cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Vì vậy, việc Vonn vẫn có thể thi đấu tại Thế vận hội chỉ hơn một tuần sau khi bị rách dây chằng khiến nhiều người hoài nghi.

“Dây chằng chéo trước của tôi vẫn hoàn toàn bình thường cho đến thứ Sáu tuần trước. Chỉ vì điều đó nghe có vẻ bất khả thi với bạn không có nghĩa là nó không thể xảy ra. Dây chằng của tôi đã đứt hoàn toàn - không phải 80% hay 50%, mà là đứt hoàn toàn”, Vonn chia sẻ.

Dù vậy, Vonn vẫn vượt qua các buổi kiểm tra y tế và tập luyện với tốc độ gần 125 km/h ngay trước ngày thi đấu. Cô vẫn đặt mục tiêu giành huy chương vàng, với trọng tâm là cuộc đua trượt tuyết đổ dốc diễn ra ngày 8/2.

Cortina là đường đua yêu thích nhất và có ý nghĩa đặc biệt với Vonn. Cô từng giành chiến thắng World Cup đầu tiên tại đây, và 12 trong tổng số 84 chiến thắng của cũng cô diễn ra trên đường đua này.

Cuộc đua ngày 8/2 khép lại với tấm huy chương vàng thuộc về vận động viên Mỹ Breezy Johnson, với thành tích 1 phút 36,1 giây. Với thành tích chỉ hơn người về nhì 0,04 giây, cô chính thức trở thành người Mỹ thứ hai, sau Lindsey Vonn, giành huy chương vàng Thế vận hội Mùa đông ở nội dung trượt tuyết đổ dốc nữ.