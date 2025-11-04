Hương Giang liên tục được truyền thông quốc tế săn đón khi thi Miss Universe

Hương Giang cùng các thí sinh Miss Universe 2025 bắt đầu bước vào hành trình chinh phục vương miện tại Thái Lan. Bước sang ngày thứ 2, đại diện Việt Nam vẫn là cái tên được truyền thông quốc tế quan tâm.
Theo tiết lộ từ BTC, Hương Giang được xếp chung phòng cùng người đẹp chủ nhà Thái Lan. Điều này khiến người hâm mộ thích thú khi đây đều là 2 thí sinh được quan tâm nhất khu vực châu Á.
Hương Giang trả lời tự tin trước truyền thông quốc tế.
Trong ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam xuất hiện trong bộ đầm màu trắng kem ôm sát khoe đường cong. Bộ váy kín đáo, sang trọng giúp đại diện Việt Nam xuất hiện nổi bật bên các người đẹp khác.
Điểm khiến cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng fan quốc tế chính là chi tiết nơ đen cài trên vai áo. Đây như là lời chia buồn mà nàng hậu muốn gửi đến người dân Thái Lan khi đang có quốc tang tưởng nhớ Hoàng Thái hậu Sirikit. Hành động nhỏ nhưng thể hiện sự tinh tế và am hiểu văn hóa.
Là thí sinh chuyển giới duy nhất tại cuộc thi năm nay, Hương Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các phóng viên quốc tế. Cô chủ động giao lưu, chụp ảnh cùng nhiều phóng viên và đại diện các kênh truyền thông đến từ Thái Lan, Philippines cũng như nhiều quốc gia khác.
Đặc biệt, người đẹp Việt Nam cũng không ngần ngại dừng chân để trò chuyện, tạo dáng chụp ảnh với các fan hâm mộ bên ngoài khách sạn. Phong thái tự tin và năng lượng tích cực của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý tại cuộc thi năm nay.
Hương Giang bắt đầu sang Thái Lan vào ngày 31/10. Tại sân bay ở Việt Nam, cô nhận được sự ủng hộ và lời chúc may mắn từ đông đảo người hâm mộ.
Thời điểm hạ cánh tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan, nàng hậu nhận được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch.
Hành động đầu tiên của cô khi đặt chân tới Thái Lan là đến viếng Hoàng Thái hậu Sirikit vừa qua đời. Đại diện Việt Nam được đánh giá là tinh tế và giàu lòng trắc ẩn.
Sự xuất hiện của Hương Giang được xem là dấu ấn đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng tiêu chí của cuộc thi Miss Universe.
Ngọc Thanh
Bình luận