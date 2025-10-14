Người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe giờ ra sao?

(VTC News) -

Hoàng Khánh Ngọc sinh năm 1985 tại Hải Dương. Với chiều cao 1m81, cô đăng quang cuộc thi Siêu mẫu Việt Namkhi mới 19 tuổi.

Không có danh hiệu hoa hậu tại cuộc thi nhan sắc trong nước, nhưng Hoàng Khánh Ngọc vẫn được chọn đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2004. Từ đó, cô trở thành mỹ nhân đầu tiên đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.

Hoàng Khánh Ngọc là người đẹp Việt đầu tiên chinh chiến tại Miss Universe.

Tham dự cuộc thi đẳng cấp quốc tế ở tuổi đôi mươi, Khánh Ngọc gây ấn tượng trong mắt khán giả. Tại phần thi trang phục dân tộc, người đẹp diện áo dài tông màu đen trắng được thiết kế đơn giản.

Dù cố gắng hết mình nhưng trong cuộc thi năm đó, người đẹp không được gọi tên vào bán kết. Cô chỉ chiến thắng giải thưởng "Best Catwalk - Nữ hoàng sàn diễn" nhờ chiều cao vượt trội và số đo hình thể đẹp. Giải thưởng này do phóng viên và báo chí nước chủ nhà bình chọn. Người chiến thắng mùa giải năm đó là Jennifer Hawkins đến từ Australia.

Trở về nước sau cuộc thi, Khánh Ngọc đối mặt với một số tranh cãi về việc chưa được cấp phép thi quốc tế. Khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Khánh Ngọc tiếp tục hoạt động trong làng giải trí, trở thành khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn.

Khánh Ngọc giành giải thưởng "Best Cawalk - Nữ hoàng sàn diễn" tại Miss Universe 2004.

Trải qua 4 năm hoàn thiện bản thân, Hoàng Khánh Ngọc tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Nhận được sự ủng hộ của nhiều người cùng bề dày kinh nghiệm, song Khánh Ngọc chỉ dừng chân ở vị trí top 10, ngôi vị hoa hậu năm đó thuộc về Nguyễn Thùy Lâm.

Năm 2009, mỹ nhân sinh năm 1985 đột ngột rút khỏi làng giải trí để sang Australia học tập và sinh sống. Từ thời điểm này, Hoàng Khánh Ngọc giữ kín mọi thông tin đời tư trước công chúng và rất ít sử dụng mạng xã hội.

Vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của siêu mẫu một thời.

Vào năm 2015, Hoàng Khánh Ngọc từng về nước tham dự vài show thời trang nhưng sau đó nhanh chóng trở lại Australia.

Dựa vào những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, có thể thấy nhan sắc Hoàng Khánh Ngọc ở tuổi 40 vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung. Người đẹp để mặt mộc, ăn mặc đơn giản.

Khánh Ngọc đang có cuộc sống bình yên tại nước ngoài.

Hiện tại, thông tin và hình ảnh của cô không còn được truyền thông cập nhật nhiều. Nữ siêu mẫu một thời đang có cuộc sống bình yên bên chồng ngoại quốc cùng con gái đáng yêu.