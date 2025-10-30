Hương Giang lên tiếng về vấn đề hợp pháp giới tính khi thi Miss Universe

(VTC News) -

Cách đây vài ngày, mạng xã hội lan truyền tờ đơn nặc danh về việc kiểm tra, xác minh tính hợp pháp về giới tính trên giấy tờ dự thi Miss Universe 2025 của Hoa hậu Hương Giang, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong khán giả. Chiều 30/10, tại buổi công bố và trao sash cho hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến Miss Universe 2025, tổ chức ở TP.HCM, nàng hậu chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Theo cô, Miss Universe mở ra cơ hội cho tất cả phụ nữ trên thế giới. Thời gian đầu, cô khá hoang mang, không biết bản thân có phù hợp với cuộc thi này hay không. Mỗi năm, cuộc thi sẽ có những thay đổi mới về luật lệ và thông tin này được gửi đến giám đốc của mỗi quốc gia.

"Tôi và giám đốc quốc gia đã ngồi với nhau để trao đổi mọi tiêu chí của cuộc thi năm nay. Tôi sẽ không thể ngồi ở đây và đại diện Việt Nam nếu không đáp ứng đủ vấn đề pháp lý. Tôi khẳng định mình tham gia với hồ sơ đầy đủ, đúng với yêu cầu của tổ chức quốc tế", Hoa hậu Hương Giang nói.

Hương Giang nhận sash đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025.

Trước câu hỏi liệu có lấy mất cơ hội của những cô gái khác, Hương Giang nói cô luôn nâng đỡ và tạo điều kiện rất nhiều cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, nếu cứ liên tục hỏi một người phụ nữ 33 tuổi rằng "Tại sao bạn không nghỉ đi và nhường cho người khác?" thì thật không công bằng.

"Suốt 13 năm làm nghề, chưa ai nhường tôi một cái gì. Tất cả mọi cơ hội đều là tôi phải nỗ lực, cố gắng. Vì thế lần này, tôi tin rằng đó không phải là lấy đi cơ hội của người khác, mà các bạn trẻ hoàn toàn có thể nhìn thấy tinh thần làm việc không bao giờ dừng lại ở một người như Hương Giang.

Họ là những người trẻ, họ sẽ nhìn thấy điều đó và họ cũng sẽ phấn đấu hơn nữa cho cơ hội của mình ở trong tương lai", nàng hậu nói.

Hương Giang trở thành phụ nữ chuyển giới đầu tiên của châu Á tham dự Miss Universe.

Nói thêm về cơ hội được tham gia Miss Universe 2025, Hương Giang thừa nhận đến tận giờ phút này cô vẫn đang nghĩ không biết đây có phải sự thật hay đang mơ.

Nàng hậu nói, cô không thể cam kết với mọi người là hành trình này sẽ đi đến đâu và sẽ ở vị trí nào; điều duy nhất cô cam kết là nếu có bất kỳ cơ hội nào để gia tăng sức ảnh hưởng của mình suốt 13 năm qua, mọi người có thể tin tưởng rằng cô sẽ không làm điều đó cho bản thân mình.

"Tôi chắc chắn rằng nếu có sức ảnh hưởng, tôi sẽ dẫn dắt tất cả những con người đặc biệt ấy tạo nên một hình ảnh rất đẹp, để không làm cho tất cả mọi người phải bận lòng và cảm thấy rằng mọi người đã giao niềm tin xứng đáng... Nếu có thể để lại dấu mốc lịch sử nào đó tại Miss Universe, tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó cho bản thân. Tôi sẽ dùng nó để lan tỏa rất nhiều giá trị tốt đẹp. Tôi có thể cam kết điều đó".

Hương Giang sẽ lên đường tới Thái Lan chinh chiến Miss Universe 2025 vào ngày 31/10. Cuộc thi năm nay dự kiến sẽ quy tụ hơn 130 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết diễn ra ngày 21/11.

Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sỹ sau thành tích Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Thành tích này được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của người đẹp 9X khi cô trở thành tên tuổi được săn đón, tham gia nhiều chương trình truyền hình ăn khách lúc bấy giờ. Những năm qua, Hương Giang không ngại thử sức với những địa hạt mới, khẳng định hình ảnh nghệ sỹ đa năng.