Lý do hoa hậu chuyển giới Hương Giang được chọn thi Miss Universe 2025

(VTC News) -

Ông Valentin Trần, Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam vừa đăng lên trang cá nhân bài viết về quyết định chọn đại diện thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2025, khẳng định Hương Giang hội tụ đủ mọi yếu tố của một ứng viên mạnh: Nhan sắc, khí chất, kinh nghiệm, thần thái và sức ảnh hưởng.

Ông nhấn mạnh: “Hương Giang chính là hình ảnh Việt Nam mà chúng ta tin tưởng – một đất nước của sự táo bạo, cởi mở và khoan dung. Hoạt động của cô ấy trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ khiến tôi thực sự đồng cảm và cũng hoàn toàn phù hợp với các giá trị của Miss Universe. Ai có thể xứng đáng hơn để mang lá cờ Việt Nam và lan tỏa những lý tưởng ấy trên sân khấu toàn cầu?".

Chủ tịch Miss Universe Việt Nam mới đây tiết lộ lý do chọn Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe.

Theo ông Valentin Trần, Hương Giang sẽ nối tiếp Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2024) và H’Hen Niê (2018), tiếp tục viết nên trang mới trong lịch sử nhan sắc Việt. Với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, ông tin Hương Giang có thể lọt vào nhóm thí sinh mạnh nhất Miss Universe 2025.

Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam cho rằng sứ mệnh của tổ chức này rất rõ ràng, tìm kiếm và đồng hành với đại diện xuất sắc nhất cho Miss Universe Vietnam – không thỏa hiệp, chỉ hướng đến sự xuất sắc: “Tất nhiên vẫn còn nhiều phụ nữ tuyệt vời khác, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Chúng tôi trân trọng niềm đam mê của tất cả ứng viên và hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào mùa giải tới".

Nguyễn Hương Giang 34 tuổi, quê Hà Nội, lần đầu gây chú ý khi lọt Top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen tại Thái Lan.

Người đẹp cao 1,70m, số đo 86-62-90cm, giàu kinh nghiệm sân khấu. Nhiều năm qua, cô theo đuổi các lĩnh vực giải trí như ca hát, đóng phim, sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Hiện tại, Hương Giang là thí sinh sở hữu lượng fan đông đảo nhất trên Instagram với hơn ba triệu người theo dõi.

Hương Giang sẽ tham dự cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan.

Thông tin Hương Giang dự thi Miss Universe nhận được sự ủng hộ lẫn tranh luận. Một số khán giả ngỡ ngàng bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam cử thí sinh chuyển giới tham gia, trong khi nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng cô sẽ lập thành tích mới, nối tiếp dấu ấn Top 5 của H’Hen Niê năm 2018.

Trước những ý kiến trái chiều, Hương Giang khẳng định Miss Universe không phải là câu chuyện về giới tính mà là nơi tôn vinh phụ nữ với mọi hoàn cảnh: “Người xuất phát điểm như tôi có thể một ngày đứng trên sân khấu Miss Universe, để toả sáng trước hàng tỷ người trên toàn thế giới, các bạn cũng có thể. Đó không phải câu chuyện về giới tính, đó là câu chuyện về con người, về niềm tin. Tin rằng chúng ta chỉ cần nỗ lực, một ngày chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của chính mình".

Với quyết tâm và khát vọng truyền tải thông điệp bình đẳng, người hâm mộ kỳ vọng Hương Giang sẽ tiếp tục viết nên hành trình đáng nhớ cho Việt Nam tại Miss Universe 2025.