Hưng Yên sẽ có nhà máy sản xuất rượu Soju trị giá 100 triệu USD

Ngày 5/9, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với đại diện Tập đoàn HiteJinro - doanh nghiệp đầu tư dự án nhà máy sản xuất rượu Soju tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình).

Quang cảnh buổi làm việc với Tập đoàn HiteJinro

Tại buổi làm việc, ông Hwang Jung Ho - Giám đốc điều hành khối kinh doanh toàn cầu Tập đoàn HiteJinro trao đổi về tiến độ triển khai dự án đầu tư nhà máy sản xuất rượu Soju tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái với quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD, diện tích khoảng 8,2ha.

Theo ông Hwang Jung Ho, dự án không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu của HiteJinro mà còn là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn được xây dựng ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Giám đốc điều hành khối kinh doanh toàn cầu Tập đoàn HiteJinro cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của chính quyền tỉnh Thái Bình trước đây, nay là tỉnh Hưng Yên mới trong quá trình triển khai dự án.

Đồng thời, đại diện tập đoàn này cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về hạ tầng, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực chất lượng để dự án sớm hoàn thành đúng với cam kết, đưa Hưng Yên trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu rượu Soju sang nhiều quốc gia.

Tập đoàn cũng cam kết xây dựng nhà máy theo hướng thân thiện môi trường, quản lý năng lượng hiệu quả và giảm phát thải carbon, góp phần phát triển bền vững địa phương.

Tặng quà lưu niệm đại diện Tập đoàn HiteJinro Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Việc hợp nhất tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hưng Yên mới là một bước đi chiến lược mang tính đột phá nhằm tạo ra không gian phát triển kinh tế - xã hội liên vùng và liên tỉnh.

Qua đó cũng góp phần tối ưu hóa tiềm năng kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ và du lịch; đồng thời hình thành vùng đô thị lớn có quy mô và tính chiến lược để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Tập đoàn HiteJinro lựa chọn Thái Bình trước đây, nay là tỉnh Hưng Yên làm điểm đến đầu tư thể hiện sức hút ngày càng lớn của Khu Kinh tế của tỉnh và các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn của tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ mong muốn Tập đoàn HiteJinro tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tập trung tuân thủ các quy định về quy hoạch, pháp lý của pháp luật Việt Nam, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế.

Đặc biệt, doanh nghiệp cũng cần tuân thủ việc đầu tư xây dựng nhà máy thân thiện với môi trường, quản lý năng lượng và giảm khí thải carbon đã được Tập đoàn khẳng định là một trong những tiêu chí hàng đầu.

Trước đó, vào ngày 5/2, tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Tập đoàn Hitejinro tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy HiteJinro Việt Nam - nhà máy sản xuất rượu Soju tại Việt Nam.

Dự án nhà máy sản xuất rượu soju tại Việt Nam được xây dựng trên diện tích 8,2ha với tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD. Dự kiến sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy có công suất sản xuất 70 triệu lít/năm.

Tỉnh Hưng Yên là địa phương đầu tiên Tập đoàn HiteJinro lựa chọn đặt dây chuyền sản xuất rượu Soju bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Sự kiện đánh dấu sự mở rộng toàn cầu của thương hiệu Soju bán chạy nhất thế giới đúng dịp HiteJinro kỷ niệm 100 năm thành lập.