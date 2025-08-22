Hơn 3.000 công chức Thái Bình sang Hưng Yên làm việc được hỗ trợ 3 triệu/tháng

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang Hưng Yên làm việc.
Cụ thể, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thông qua đề xuất của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng thuộc tỉnh Thái Bình (cũ), hiện đang làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên sau khi hai tỉnh hợp nhất từ ngày 1/7.
Theo chính sách mới, mỗi người sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực. Nguồn kinh phí sẽ được chi từ ngân sách tỉnh. Khoản hỗ trợ này không tính vào cơ sở đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cũng không được dùng để tính phụ cấp hay các chế độ khác.
Điều kiện để được tính một tháng hỗ trợ là phải làm việc tại cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên từ 14 ngày trở lên trong tháng. Hiện có 3.022 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện này.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, hiện điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người phải di chuyển từ Thái Bình về trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhu cầu chỗ ở, phương tiện đi lại.
Ngoài ra, trong 12 nghị quyết được các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua, nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới, như: Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 số tiền 809,927 tỷ đồng; điều chuyển 74,913 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 đã phân bổ cho 8 huyện, thành phố (thuộc tỉnh Thái Bình cũ) hỗ trợ cho 65 xã, phường của tỉnh Hưng Yên mới thành lập; giao dự toán thu ngân sách năm 2025 số tiền 55.406 tỷ đồng…
12 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026:
1. Nghị quyết phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
2. Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2025 sau sắp xếp.
3. Nghị quyết điều chuyển kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.
4. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (trước đây) sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc ở các cơ quan cấp tỉnh sau khi sắp xếp.
5. Nghị quyết về việc tạm giao biên chế cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình.
6. Nghị quyết về giao, tạm giao biên chế sự nghiệp, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên năm 2025.
7. Nghị quyết Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực.
8. Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Hưng Yên.
9. Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.
10. Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Hưng Yên trên cơ sở đổi tên Quỹ đầu tư phát triển Thái Bình và chuyển giao nhiệm vụ ủy thác Quỹ phát triển đất Thái Bình cho Quỹ phát triển đất Hưng Yên.
11. Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2025.
12. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu, nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng.
