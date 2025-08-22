Hơn 3.000 công chức Thái Bình sang Hưng Yên làm việc được hỗ trợ 3 triệu/tháng

(VTC News) -

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang Hưng Yên làm việc.

12 nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Kỳ họp. (Ảnh: Tất Đạt)

Cụ thể, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thông qua đề xuất của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng thuộc tỉnh Thái Bình (cũ), hiện đang làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên sau khi hai tỉnh hợp nhất từ ngày 1/7.

Theo chính sách mới, mỗi người sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực. Nguồn kinh phí sẽ được chi từ ngân sách tỉnh. Khoản hỗ trợ này không tính vào cơ sở đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và cũng không được dùng để tính phụ cấp hay các chế độ khác.

Điều kiện để được tính một tháng hỗ trợ là phải làm việc tại cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên từ 14 ngày trở lên trong tháng. Hiện có 3.022 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện này.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ ba mươi HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: Tất Đạt)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, hiện điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại và chỗ ở cho những người phải di chuyển từ Thái Bình về trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhu cầu chỗ ở, phương tiện đi lại.

Ngoài ra, trong 12 nghị quyết được các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua, nhiều nghị quyết mang tính chiến lược, tạo nền tảng lâu dài cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới, như: Phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 số tiền 809,927 tỷ đồng; điều chuyển 74,913 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 đã phân bổ cho 8 huyện, thành phố (thuộc tỉnh Thái Bình cũ) hỗ trợ cho 65 xã, phường của tỉnh Hưng Yên mới thành lập; giao dự toán thu ngân sách năm 2025 số tiền 55.406 tỷ đồng…