Hôn nhân như bộ phim của nam đạo diễn vừa rời VTV sau 25 năm gắn bó

(VTC News) -

Sau 25 năm gắn bó, đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc VTV vừa thông báo nghỉ việc tại đơn vị này.

Khải Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam. Trong hơn 2 thập kỷ làm nghề, Khải Anh để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các tác phẩm truyền hình nổi bật trên sóng VTV.

Không chỉ sự nghiệp, Khải Anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân với MC Đan Lê. Tuy nhiên để có được tình yêu viên mãn như hiện tại, cặp đôi đã trải qua không ít sóng gió.

Mối tình từ thời cấp 3

Thời còn là học sinh trường THPT Thăng Long, Đan Lê từng có mối tình "gà bông" với cậu bạn Khải Anh. Khi đó, Đan Lê học dưới Khải Anh một lớp, lần đầu gặp anh ở đội văn nghệ của trường năm 16 tuổi, sau đó làm bạn rồi trở thành người yêu. Họ yêu nhau từ năm lớp 11 và gắn bó suốt 6 năm trước khi Khải Anh lên đường đi du học.

Đan Lê và Khải Anh yêu nhau từ thời còn là học sinh cấp 3.

Khi mới 21 tuổi, Khải Anh xin phép gia đình được cưới Đan Lê về làm vợ nhưng lại bị bố - đạo diễn Khải Hưng từ chối. Thời điểm đó, đạo diễn Khải Hưng cho rằng cả hai còn quá trẻ, một người 21 tuổi và người kia chỉ mới 22. Ông cảm thấy chưa phù hợp và không tin vào sự bền vững của cuộc hôn nhân này.

Vì lý do đó, hai người chia tay trước khi Khải Anh sang nước ngoài du học. Mối tình thanh xuân cứ thế đứt đoạn, người đi tất bật với cuộc sống du học sinh, người ở lại bận bịu với sự nghiệp dẫn chương trình.

"Đi một vòng" rồi quay về bên nhau

Tháng 10/2008, MC Đan Lê làm đám cưới với BTV Xuân Tùng, đồng nghiệp của cô tại VTV. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại hai năm. Đối với khán giả, tin họ kết hôn và ly hôn đều đến bất ngờ.

"Mỹ nhân thời tiết" một thời cũng từng tiết lộ, thời điểm cô quyết định kết hôn, Khải Anh đã về nước nhưng không thể làm gì khác vì mọi chuyện trong cuộc sống, Đan Lê đều suy nghĩ rất kỹ càng.

Ly hôn không lâu, Đan Lê nối lại tình xưa với Khải Anh. Năm 2011, họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Trong đám cưới, đạo diễn Khải Hưng chia sẻ về việc không đồng ý cho hai con đến với nhau 10 năm trước: "Khi đó Khải Anh mới ngoài 20 tuổi, tôi hỏi con: 'Con đã chuẩn bị gì cho đám cưới?'. Khải Anh không thể trả lời. Tôi không ngờ lời nói của mình khi ấy lại khiến con thuyền hạnh phúc của hai đứa rẽ ra hai hướng, trải qua không ít va chạm, bão tố.

Một ngày đẹp trời, Khải Anh thông báo đã quay trở lại với Đan Lê, đúng như câu ông bà ta thường nói: Tình cũ không rủ cũng đến".

Đan Lê và Khải Anh trong đám cưới.

Trong dịp kỷ niệm ngày cưới, đạo diễn Khải Anh từng có chia sẻ đầy xúc động đến vợ: "Ngày xưa, nhớ cái thời em là cô gái 21 còn anh là chàng trai 22 nông nổi, anh đã để vuột mất cơ hội của hai ta vì những mải chơi, rong ruổi của con trai mới lớn, chưa đủ chín chắn, từng trải.

Thời gian trôi… Năm ấy, khi em đang giữa những ngổn ngang và đổ vỡ, anh biết đã đến lúc mình cần cùng em viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Giữa những gièm pha, dị nghị, giữa những điều tiếng, miệng đời chưa hiểu, anh chỉ biết rằng, mình phải là điểm tựa vững vàng, là chỗ dựa để em thêm tin vào tình yêu thêm lần nữa. Cảm ơn em dũng cảm cùng anh bước tiếp, một lần nữa mở lòng đón nhận và cho tình yêu một cơ hội".

Với Đan Lê, cô từng nói về mối tình của mình và Khải Anh như một bộ phim vì đây không phải một trường hợp phổ biến: "Hai con người khi rẽ sang hai hướng khác nhau nhưng cuối cùng có cơ hội để gặp lại và làm lại từ đầu".

Khải Anh và Đan Lê tái hợp, viết tiếp mối tình dang dở thời trẻ.

Cuộc hôn nhân của họ càng trọn vẹn khi hai cậu con trai Khải Minh, Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Hơn một thập kỷ bên nhau, hai vợ chồng sống hạnh phúc, hòa thuận, cùng nhau dạy dỗ con cái. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới 14/2, họ đều đưa nhau đến một nơi thật đặc biệt để ăn mừng.

Đan Lê nhận xét cuộc hôn nhân thứ hai của mình là "đúng người, đúng thời điểm". Cô bày tỏ: "Không ai biết được ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều tốt đẹp. Thời điểm đó tôi đã tin anh Khải Anh. Khải Anh kiên nhẫn khắc phục tất cả những lỗi sai anh ấy đã lặp trong quá khứ và thuyết phục tôi rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng".

Đan Lê và Khải Anh đã gắn bó suốt 25 năm.

Những năm qua, Khải Anh lẫn Đan Lê đều bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng luôn dành thời gian cho gia đình. 25 năm bên nhau tính cả yêu và cưới, cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào. Họ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới và thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội.

Từ ngày làm vợ và làm mẹ, Đan Lê lui về làm hậu phương cho chồng để anh chuyên tâm cho công việc đạo diễn ở VFC. Cô làm MC tại đài truyền hình và thỉnh thoảng tham gia một số vai nhỏ trong phim do chồng làm đạo diễn. Ngoài ra, cô điều hành công ty riêng về dịch vụ dành cho mẹ và bé.