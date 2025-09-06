Đạo diễn Khải Anh rời VTV sau 25 năm cống hiến

(VTC News) -

Trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Khải Anh vừa thông báo quyết định dừng công việc tại VTV sau 25 năm gắn bó. Anh cũng chia sẻ về hành trình của mình và hé lộ lý do dẫn đến quyết định thay đổi.

“Hai mươi lăm năm làm nghề, tôi đã có cơ hội đứng giữa trung tâm của nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim, nhiều khoảnh khắc được khán giả nhớ đến. VFC là nơi tôi rèn nghề, là bệ phóng để tôi đi xa. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi, đến lúc bạn cần qua màn để gặp thử thách mới”, anh viết.

Đạo diễn Khải Anh thông báo nghỉ việc tại VTV.

Đạo diễn cho biết, 4 tháng qua là khoảng thời gian cần thiết để nhìn lại, suy ngẫm và tự đặt câu hỏi liệu mình có dám chọn con đường khó hơn nếu được làm lại từ đầu. Sau thời gian suy nghĩ, anh quyết định nói "có". Anh còn muốn con đường khó hơn, cam go hơn vì tin rằng thử thách càng lớn, phần thưởng càng xứng đáng.

"Tự do sáng tạo, dám mạo hiểm, và một lần nữa được cảm giác run lên vì háo hức", Khải Anh viết.

Không gọi đây là cuộc chia tay, đạo diễn Khải Anh ví von quyết định rời VFC như việc “chuyển server” trong một trò chơi: “Vẫn là trò chơi quen thuộc - kể chuyện bằng hình ảnh - nhưng luật chơi mới, bản đồ mới, đối thủ mới. Và tôi thích thế”.

Khải Anh khẳng định niềm đam mê với nghề vẫn còn nguyên vẹn: “Ở lại mãi một chỗ mới là chuyện đáng lo. Nếu tim còn đập nhanh khi nghĩ đến tương lai nghĩa là mình chưa hết yêu nghề. Nếu chưa ai làm, càng đáng để mình thử trước”.

Cuối cùng, đạo diễn thừa nhận thử thách mới của mình đã bắt đầu và hứa hẹn sẽ còn gay cấn hơn.

Bài đăng của đạo diễn Khải Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người gửi lời chúc và mong anh sẽ thoả sức đam mê ở môi trường mới.

Khải Anh là đạo diễn của nhiều dự án ăn khách trên VTV.

Khải Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, là con trai của NSND Khải Hưng - một trong những người đặt nền móng cho phim truyền hình Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh nối nghiệp cha theo học nghề đạo diễn. Ra trường, anh đầu quân cho Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam.

Trong hơn 2 thập kỷ, Khải Anh để lại nhiều dấu ấn đậm nét với các tác phẩm truyền hình nổi bật trên sóng VTV như Những ngọn nến trong đêm, Tuổi thanh xuân, Ngày ấy mình đã yêu, Người phán xử, Yêu hơn cả bầu trời, Mê cung… Phim của anh thường mang hơi thở hiện đại, cách kể chuyện mới mẻ và chú trọng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật.

Bên cạnh đó, Khải Anh còn tham gia chỉ đạo nhiều phim ngắn, phim Tết và chương trình giải trí. Đồng nghiệp nhận xét anh là người cầu toàn, luôn tìm tòi cái mới, sẵn sàng thử nghiệm để đem đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Khải Anh có hôn nhân viên mãn bên MC Đan Lê.

Không chỉ sự nghiệp, Khải Anh còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân với MC Đan Lê. Trải qua sóng gió để có cái kết đẹp, câu chuyện tình yêu của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh được người hâm mộ nhận xét là "giống như một bộ phim truyền hình".