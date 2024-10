Hơn 99% cử tri ủng hộ thành lập thành phố An Nhơn

Một số hình ảnh về thị xã An Nhơn, Bình Định.

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến cử tri của 15 xã, phường thuộc thị xã An Nhơn về việc thành lập thành phố An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Kết quả, có 144.541/145.763 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 99,16%; có 326/145.763 cử tri không đồng ý, chiếm tỷ lệ 0,22%.

Thị xã An Nhơn cách TP Quy Nhơn gần 20 km về phía Tây Bắc, được thành lập năm 2011, hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã. Cuối năm 2022, UBND tỉnh Bình Định có kiến nghị nâng cấp An Nhơn lên thành phố vào năm 2025.

Ưu thế trên thúc đẩy An Nhơn đầu tư hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp An Trường, An Mơ, Đồi Hỏa Sơn, Nhơn Tân 1... để thu hút các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường.

An Nhơn còn được biết đến là một địa phương có bề dày lịch sử và nhiều di tích, xưa từng là kinh đô của vương quốc Champa và vương triều của Hoàng đế Thái Ðức Nguyễn Nhạc. An Nhơn có 22 di tích lịch sử được Nhà nước công nhận.

“Xây dựng An Nhơn trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc. An Nhơn phải ngồi lại để đánh giá lại những tiềm năng, lợi thế, xác định các điểm nghẽn, từ đó, hoạch định kế hoạch phát triển cho 5 năm tới, đóng góp chung cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập các phường thuộc thị xã và thành lập TP An Nhơn vào cuối năm 2024, hoàn thành mục tiêu đưa An Nhơn lên thành phố trong năm 2025”, chỉ đạo của đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bình Định.

“Thị xã cần tiếp tục huy động và cân đối các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đạt tiêu chuẩn thành phố. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập các phường thuộc thị xã và thành lập thành phố An Nhơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng.