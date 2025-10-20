Hơn 5.100 tài xế ở TP.HCM vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 10 ngày cao điểm

(VTC News) -

Chiều 20/10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, qua 10 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, các đơn vị đã lập biên bản hơn 5.100 trường hợp vi phạm.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, kế hoạch cao điểm được triển khai đồng loạt tại 38 Đội, Trạm CSGT trực thuộc, tập trung kiểm soát ở các tuyến đường và nút giao trọng điểm – nơi thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc có nhiều hàng quán, tụ điểm ăn uống.

Cụ thể, từ trưa 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM triển khai kiểm tra nồng độ cồn liên tục từ 12 giờ trưa đến 0 giờ sáng hôm sau.Trong đó, hai khung giờ cao điểm được xác định là 12h - 14h30 và 19h - 22h, trùng với thời điểm nhiều người sử dụng rượu bia trước hoặc sau giờ làm việc, tụ tập ăn uống.

Đại diện PC08 cho biết, thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, kéo dài từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2026. Lực lượng chức năng đặt mục tiêu siết chặt hơn nữa công tác tuần tra, xử lý để kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do rượu bia, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.