CSGT TP.HCM lý giải về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông

(VTC News) -

Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 2/10.

Thượng tá Bình cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức lao động công ích để xử phạt người vi phạm giao thông, thay vì chỉ phạt tiền như hiện nay.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Phó Trưởng phòng PC08, biện pháp phạt tiền chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp tái phạm. Lao động công ích sẽ mang tính giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động như vệ sinh môi trường, thu gom rác, hỗ trợ kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại khu vực công cộng.

Hiện nay, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các hình thức xử phạt gồm: cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép có thời hạn, tịch thu phương tiện, trục xuất (với người nước ngoài) cùng các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, chủ yếu áp dụng phạt tiền, cảnh cáo, tước giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện.

Thượng tá Bình cho biết, Việt Nam chưa có tiền lệ áp dụng hình thức lao động công ích cho vi phạm giao thông, nhưng nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và ghi nhận hiệu quả tích cực.

"Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP.HCM phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung quy định này vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cơ chế thực hiện sẽ quy định rõ hành vi áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm. Trước mắt tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm, đảm bảo an toàn, nhân văn, không mang tính cưỡng bức hay xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân", Thượng tá Bình nói.