Hơn 23.300 tỷ mua bán vàng sau 9 tháng, Phó Thủ tướng nêu biện pháp quản lý

(VTC News) -

Tại phiên họp Quốc hội sáng 30/10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giải trình thêm một số nội dung được cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cụ thể, liên quan thị trường vàng, theo Phó Thủ tướng, chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước có lúc đạt gần 20 triệu đồng, có lúc thu hẹp lại chỉ còn hơn 1 triệu, biến động này tại Trung Quốc cũng tương tự.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu biện pháp quản lý giá vàng, giá nhà. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Thủ tướng nhìn nhận đây là một thực tế và lý do xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Bên cạnh việc biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước lớn giữ vai trò định hình nền kinh tế thế giới thì ở Việt Nam cũng có vấn đề về tâm lý người dân.

Để quản lý thị trường vàng, giải pháp được Chính phủ đặt ra là tăng cường công tác nắm tình hình. "Thủ tướng rất kiên quyết trong câu chuyện thanh tra, thực tế chúng ta đã và đang xử lý một số vụ việc. Tiếp theo là sửa đổi Nghị định 24 nhằm giảm độc quyền vàng, xây dựng sàn giao dịch vàng để minh bạch hóa", ông Long nói.

Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, sàn vàng sẽ minh bạch hóa giao dịch và hy vọng chúng ta kiểm soát được thị trường.

Thông tin thêm về tình hình thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết GDP của Việt Nam năm 2024 khoảng 12 triệu tỷ đồng thì trong 9 tháng năm 2025, doanh số mua bán vàng đạt khoảng 23,3 ngàn tỷ đồng.

Ngoài giá vàng, Phó Thủ tướng cũng báo cáo thêm về thực trạng giá nhà đất tăng cao, biến động khiến người dân rất khó mua. "Đây cũng là một thực tế, Chính phủ ghi nhận và đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp", ông nhấn mạnh.

Trong đó, có những giải pháp tổng thể như sửa đổi, bổ sung một số các quy định có liên quan trong pháp luật đất đai và pháp luật về thị trường bất động sản. Tại kỳ này cũng trình Quốc hội nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật đất đai, có vấn đề về định giá.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cũng kỳ vọng vào nhà ở xã hội khi đặt ra mục tiêu 1 triệu căn và theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có 165 dự án đã hoàn thành, tức là khoảng độ 117.000 căn nhà. Cộng tổng lại các dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025, chúng ta đạt 60% chỉ tiêu và thậm chí nhỉnh hơn cả con số 1 triệu nếu tính theo phần trăm.