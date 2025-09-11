Báo cáo Thủ tướng tình hình, giải pháp quản lý thị trường vàng trước 14/9

(VTC News) -

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Công điện số 161 của Thủ tướng về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Báo cáo Thủ tướng tình hình thị trường vàng trước ngày 14/9.

Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý.

Báo cáo cần gửi đến Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Cũng tại công điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý.

Nội dung này cần báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.