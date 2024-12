Hơn 200m bờ biển Hội An bị sóng đánh tan hoang, Quảng Nam chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND TP Hội An kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ biển Cẩm An, đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An.

Hàng trăm mét bờ biển Hội An bị sóng lớn công phá.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở tại bờ biển Cẩm An; hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp ứng phó trước mắt, đồng thời nghiên cứu phương án, biện pháp khắc phục lâu dài nhằm đảm bảo an toàn cho người, hạ tầng trong khu vực.

UBND TP Hội An có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, địa phương liên quan thuộc thành phố tăng cường công tác theo dõi, thực hiện cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ở khu vực sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động ứng phó.

Theo báo cáo của UBND TP Hội An, trong những ngày vừa qua, do diễn biến bất lợi của thời tiết, bờ biển Cẩm An đoạn qua địa phận khối Tân Thành, phường Cẩm An, bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong đó, bờ kè tạm bị sóng kết hợp nước biển dâng cao kèm theo gió mạnh đã làm hư hỏng, một khối lượng cát lớn bị trôi. Chiều dài sạt lở khoảng 225m (từ điểm cuối dự án 550m do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư kéo về phía Bắc); với chiều sâu trung bình từ 5-7m, tạo thành rãnh khoét sâu vào bên trong bờ biển Cẩm An, nguy cơ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Người dân xúc cát vào bao để gia cố tạm thời bờ biển.

Trước mắt, chính quyền thành phố sử dụng kè bằng bao chứa cát để chắn sóng tạm thời nhằm hạn chế việc sạt lở. Bên cạnh đó, UBND TP Hội An chỉ đạo Phòng Kinh tế, các ngành có liên quan khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí khắc phục việc sạt lở tại khu vực này.

Ngoài ra, UBND TP Hội An đề nghị Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT tỉnh kiểm tra, xem xét tham mưu UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bãi biển khối Tân Thành.