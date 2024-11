Sóng xé toạc 'núi' kè cát khổng lồ ở bờ biển Cửa Đại

Những ngày qua, người dân 2 phường Cửa Đại và Cẩm An, TP Hội An, bày tỏ sự lo lắng trước việc bờ kè bằng bao cát khổng lồ ven bờ biển Cửa Đại bị sóng to, gió lớn công phá.