Sóng công phá loạt bờ biển ở Quảng Nam, dân nơm nớp lo sợ

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết chính quyền địa phương đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam và đề xuất xây dựng bờ kè cứng đảm bảo an toàn nhà cửa, đất hoa màu của bà con khu vực trên, đồng thời vận động nhân dân đóng cọc tre và bao cát xây dựng kè tạm nhằm hạn chế sạt lở bờ biển Cẩm An.