Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong tối 24/10

(VTC News) -

Ngày 24/10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT công an 34 địa phương đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Từ 19h30 đến 23h, lực lượng CSGT ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Đây là con số cho thấy thực trạng đáng báo động về ý thức tham gia giao thông.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với tài xế.

Cụ thể, lực lượng CSGT kiểm soát 57.339 lượt lái xe (5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe máy, 4 xe ô tô chuyên dùng, 990 xe thô sơ). Qua đó, CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp vi phạm (11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe máy, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.